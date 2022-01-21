Біля пірамід, що розташовані в Гізі – передмісті Каїра, стоїть величний сфінкс. Цей пам'ятник вважають найстарішою монументальною скульптурою на Землі.

Вам сподобається Турецький курорт Ерджієс: запаморочливі знижки на гірськолижний відпочинок у високий сезон

Сфінкса у Гізі також називають Великим сфінксом. Скульптуру виготовили з вапняку. А лице міфічній істоті "подарував" фараон Хефрен, який правив у 2575 – 2465 роках до нашої ери. Поруч розташована його поховальна піраміда.

Хто такий сфінкс

Це міфічне давньоєгипетське страховисько, яке зображували у вигляді лева з головою іншої людини або тварини. Тіло лева символізувало силу правителя. У вигляді сфінксів зображали богів та фараонів.

Піраміди Гізи та Великий сфінкс щороку приваблюють тисячі туристів з усього світу. Однак існує багато фактів про скульптуру, про які мандрівники часто не здогадуються.

Під час правління Клеопатри сфінкс був вже старим

Легендарна цариця правила у 69 – 30 роках до нашої ери. Тому сфінксу вже було близько 2,5 тисяч років, коли вона прийшла до влади.

Колись він був яскравим

Зараз сфінкс має колір каменю та піску в пустелі. Але задумка фараона була іншою – після будівництва статуя була пофарбована у яскравий колір.



Вчені вважають, що колись статуя сфінкса була кольоровою / Фото Unsplash

Ймовірно, голова була червоною – науковці знайшли залишки такого пігменту на обличчі сфінкса. А на тілі є залишки жовтої та синьої фарби.

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.

У сфінкса була борода

Борода спеціальної форми була символом царської влади. Однак борода статуї розсипалася і її залишки зберігаються в музеї у Лондоні.

У сфінкса відрізаний ніс

Дехто вважає, що ніс сфінкса знищили пострілом з гармати війська Наполеона у 1798 році. Однак вчені довели, що ніс статуї зрізали спеціально принаймні за 300 років до тих подій.



Ніс сфінкса був відрізаний спеціально / Фото Unsplash

До теми Сфінкс з головою правителя: у Єгипті знайшли гігантські статуї фараона Аменхотепа III

Можна потрапити на нічне шоу

Більшість туристів відвідують пам'ятки Гізи рано-вранці, поки ще немає палючого сонця. Однак єгиптяни пропонують змінити формат і побачити їх вночі.

У темряві тут влаштовують світлове шоу, під час якого ведучий розповідає історію цього місця, а статую підсвічують яскравими кольорами.