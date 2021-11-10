Зимняя Турция позволяет насладиться видами и популярными местами без толпы туристов. В холодное время года можно отдыхать на морских курортах, наслаждаться историческими локациями и шопингом, а также кататься на лыжах.

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Морские курорты зимой



Зимой на морские курорты также едут туристы / Фото Unsplash

Самые популярные города для отдыха в Турции: Кемер, Анталия, Сиде, Белек, Аланья и другие. Может показаться, что в холодное время гостиницы стоят пустыми, но это не так.

Многие приезжают, чтобы убежать от зимы и насладиться относительным теплом. Зимой на морских курортах Турции достаточно тепло и влажно, но бывают и сухие дни. Туристы часто ходят в футболках.

Плавать в море вы не сможете, однако многие гостиницы имеют бассейны с подогревом. Также популярно зимой среди туристов посещение хамама – турецкой бани.

Отдых в Стамбуле



Зимний Стамбул / Фото Unsplash

Многие зимой приезжают в Стамбул на шопинг. В этот период магазины предлагают скидки и распродажи.

В зимний период в Стамбуле холодно и дует сильный ветер. Чтобы не гулять по улицам, можно посетить мечеть Султанахмет, роскошные дворцы Долмабахче и Топкапы, Археологический музей с огромной коллекцией экспонатов.

В местных кафе и ресторанах можно согреться и отведать местные блюда.

Горнолыжные курорты

Зимой среди туристов популярны курорты Улудаг, Паландокен и Эрджиес. Здесь можно получить сервис, как на европейских курортах за не слишком большие деньги.



Горнолыжные курорты Турции активно развиваются / Фото Unsplash

Местные отели предлагают разные варианты питания. Популярен среди туристов вариант all inclusive ("все включено"), к которому они привыкли на морских курортах.

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Особенностью турецких горнолыжных курортов является то, что большинство отелей включает цены на ски-пассы в стоимость проживания.