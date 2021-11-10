Что делать в Турции в холодное время года: идеи для зимнего отдыха
Источник:24 канал
Многие привыкли считать, что Турция – страна для отдыха в летний период. Но это не так: мы расскажем, чем можно заниматься в этой популярной туристической стране в осенне-зимнее время.
Зимняя Турция позволяет насладиться видами и популярными местами без толпы туристов. В холодное время года можно отдыхать на морских курортах, наслаждаться историческими локациями и шопингом, а также кататься на лыжах.
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Морские курорты зимой
Зимой на морские курорты также едут туристы / Фото Unsplash
Самые популярные города для отдыха в Турции: Кемер, Анталия, Сиде, Белек, Аланья и другие. Может показаться, что в холодное время гостиницы стоят пустыми, но это не так.
Многие приезжают, чтобы убежать от зимы и насладиться относительным теплом. Зимой на морских курортах Турции достаточно тепло и влажно, но бывают и сухие дни. Туристы часто ходят в футболках.
Плавать в море вы не сможете, однако многие гостиницы имеют бассейны с подогревом. Также популярно зимой среди туристов посещение хамама – турецкой бани.
Отдых в Стамбуле
Зимний Стамбул / Фото Unsplash
Многие зимой приезжают в Стамбул на шопинг. В этот период магазины предлагают скидки и распродажи.
В зимний период в Стамбуле холодно и дует сильный ветер. Чтобы не гулять по улицам, можно посетить мечеть Султанахмет, роскошные дворцы Долмабахче и Топкапы, Археологический музей с огромной коллекцией экспонатов.
В местных кафе и ресторанах можно согреться и отведать местные блюда.
Горнолыжные курорты
Зимой среди туристов популярны курорты Улудаг, Паландокен и Эрджиес. Здесь можно получить сервис, как на европейских курортах за не слишком большие деньги.
Горнолыжные курорты Турции активно развиваются / Фото Unsplash
Местные отели предлагают разные варианты питания. Популярен среди туристов вариант all inclusive ("все включено"), к которому они привыкли на морских курортах.
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Особенностью турецких горнолыжных курортов является то, что большинство отелей включает цены на ски-пассы в стоимость проживания.
Курорты Турции отлично подходят тем, кто планирует отдых с детьми. Здесь много трасс для начинающих, поэтому малышам будет просто осваивать лыжи и сноуборды.