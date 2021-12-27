Что нужно знать в горах: новая порция важных правил туристического этикета
Источник:фейсбук ВОЦТСКЕ
Мы рассказывали о некоторых полезных правилах, которые придерживаются в горах вежливые туристы. Предлагаем еще одну часть советов, которые помогут в походе.
И новичкам, и опытным туристам не помешает узнать общепринятые правила поведения. Следование этим нормам сделает поход действительно приятным.
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Новая порция правил туристического этикета:
Не ведите себя слишком громко
Даже если вы целый день идете веселой компанией, не нужно привлекать чрезмерное внимание громким смехом или криками.
Люди идут в поход для единения с природой – поэтому слушать музыку на протяжении маршрута тоже будет некстати. В палаточном городке также ведите себя вежливо: здесь лишними будут крики, танцы, вечеринки и так далее.
Соблюдение правил этикета сделает отдых приятным / Фото Unsplash
Не сходите с тропы
Это важно с точки зрения безопасности, ведь вне тропы легко заблудиться. Кроме того, туристы, которые бродят вне троп, вредят природе, пугают мелких зверей и птиц, вытаптывают растения.
Во многих странах туристам строго-настрого запрещено покидать туристические тропы и двигаться самовольно.Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь.
Не оставляйте следов
Это касается мусора, сломанных веток, вытоптанной травы и тому подобного. Также нужно тщательно потушить костер и засыпать яму для туалета. Словом, оставляйте лужайку такой, какой она была, когда вы решили там отдохнуть.
Здоровайтесь
В горах принято здороваться с теми, кто идет на встречу. Это нехитрое правило способно прекрасно поднять настроение в течение тяжелого изнурительного маршрута.
Также здоровайтесь с местными жителями, которых вы можете встретить на маршруте.
Среди туристов принято здороваться друг с другом / Фото Unsplash
Узнайте правила наперед
Перед поездкой исследуйте местность. Прочтите, где можно раскладывать палатки, а где строго запрещено. В некоторых странах это разрешено исключительно в специальных кемпингах. А у других – можно даже на частной территории.
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Некоторые тропы предназначены для пеших туристов, другие же только для велосипедов или лошадей. Обязательно узнайте об этом и соблюдайте правила.
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