Что нужно знать в горах: новая порция важных правил туристического этикета

Мы рассказывали о некоторых полезных правилах, которые придерживаются в горах вежливые туристы. Предлагаем еще одну часть советов, которые помогут в походе.

И новичкам, и опытным туристам не помешает узнать общепринятые правила поведения. Следование этим нормам сделает поход действительно приятным.

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Новая порция правил туристического этикета:

Не ведите себя слишком громко

Даже если вы целый день идете веселой компанией, не нужно привлекать чрезмерное внимание громким смехом или криками.

Люди идут в поход для единения с природой – поэтому слушать музыку на протяжении маршрута тоже будет некстати. В палаточном городке также ведите себя вежливо: здесь лишними будут крики, танцы, вечеринки и так далее.



Соблюдение правил этикета сделает отдых приятным / Фото Unsplash

Не сходите с тропы

Это важно с точки зрения безопасности, ведь вне тропы легко заблудиться. Кроме того, туристы, которые бродят вне троп, вредят природе, пугают мелких зверей и птиц, вытаптывают растения.

Во многих странах туристам строго-настрого запрещено покидать туристические тропы и двигаться самовольно.

Не оставляйте следов

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel.

Это касается мусора, сломанных веток, вытоптанной травы и тому подобного. Также нужно тщательно потушить костер и засыпать яму для туалета. Словом, оставляйте лужайку такой, какой она была, когда вы решили там отдохнуть.

Здоровайтесь

В горах принято здороваться с теми, кто идет на встречу. Это нехитрое правило способно прекрасно поднять настроение в течение тяжелого изнурительного маршрута.

Также здоровайтесь с местными жителями, которых вы можете встретить на маршруте.



Среди туристов принято здороваться друг с другом / Фото Unsplash

Узнайте правила наперед

Перед поездкой исследуйте местность. Прочтите, где можно раскладывать палатки, а где строго запрещено. В некоторых странах это разрешено исключительно в специальных кемпингах. А у других – можно даже на частной территории.

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Некоторые тропы предназначены для пеших туристов, другие же только для велосипедов или лошадей. Обязательно узнайте об этом и соблюдайте правила.

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Следите за громкостью Люди отправляются в поход для единения с природой. Слушать пение птиц, наблюдать за морским прибоем, наслаждаться красивыми закатами и рассветами. Никто не хочет отдыхать под ваши визги, крики, ругательства, песни или танцы. Сохраняйте тишину.

Отдельный привет владельцам беспроводных столбиков, разносящих звук на всю округу. Это может быть оправдано только в одном случае: вы идете через местность, где полно медведей, которых таким образом пытаетесь отпугнуть. При другом раскладе лучше надеть наушники.

Оставайтесь на тропе На территории бывшего СССР были достаточно свободные порядки, потому туристы привыкли ходить везде, где это явно не запрещено. Однако есть много стран, где такие привычки неприемлемы. Там движение в природоохранной зоне разрешается только по проложенной туристической тропе, любое отклонение карается штрафами.

Не оставляйте следов Мы думаем, нашим читателям не нужно еще раз рассказывать о том, что нельзя сорить. Кроме этого, не следует ломать деревья, оставлять костер, копать ямы, брать что-нибудь с собой на память.

Короче говоря, место вашей стоянки должно остаться точно в таком виде, каким оно было до вашего прихода. Представьте, что на ваших следах гонятся краснокожие, поэтому нельзя оставлять никаких следов. Если вас обнаружат – сожгут на костре. И по делу.

Здоровайтесь Для горожан это может показаться необычным, но все туристы при встрече здороваются. И с местными жителями тоже. Особенно если вы находитесь в труднодоступных местах, где люди ходят редко. Вовсе не обязательно после этого заводить долгие беседы, засыпать путешественников вопросами или насильственно делиться впечатлениями. Достаточно просто улыбнуться и поздороваться.

Соблюдайте правила Да, мы выбираемся на природу, чтобы вырваться из городской рутины и обычного порядка. Но это не значит, что на природе можно делать все, что заблагорассудится. Помимо вышеперечисленных общепризнанных правил хорошего тона, существует множество ограничений, применяемых в отдельных странах или даже на отдельных маршрутах.