Почему стоит заранее позаботиться об отдыхе в Испании
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Что скрывает за собой пляжный отдых в Испании? Узнайте особенности главных курортов этой замечательной страны.
Коста Дорада
Золотое побережье Средиземного моря простирается на 200 км от Вилановы-и-ла-Желтра на севере до города Альканар на юге.
Побережье Коста-Дорада / Фото Coral Travel
Преимущества курорта Коста-Дорада:
- Длинные и широкие пляжи с мелким желтым песком и пологим заходом в море – идеальный вариант для семей с детьми.
- Побережье с развлекательными центрами и аквапарками.
- Отели на любой вкус.
- Разнообразие развлечений: рестораны, дискотеки, ночные клубы, ТЦ, водные виды спорта.
- Возможность посетить самый знаменитый парк развлечений региона – Port Aventura.
На курорте Коста-Дорада есть отличные возможности для семейного отдыха / Фото Coral Travel
Лучшие предложения на вылет 07.05.22 на 7 ночей:
- MEDPLAYA CALYPSO 4* – от 14 502 гривен, полупансион.
В отеле есть развлечения для детей / Фото Coral Travel
Интерьер отеля / Фото Coral Travel
- ESTIVAL PARK 4* – от 14 556 гривен, с завтраками.
Вид на отель с высоты / Фото Coral Travel
Территория отеля / Фото Coral Travel
- ESTIVAL CENTURION PLAYA 4* – от 15 435 гривен, с завтраками.
Ресторан на улице / Фото Coral Travel
Бассейн в отеле / Фото Coral Travel
- ESTIVAL ELDORADO RESORT 4* Superior – от 15874 гривен, с завтраками.
Пляж на побережье Коста-Дорада / Фото Coral Travel
Ресторан в отеле / Фото Coral Travel
- Близость к Барселоне и удобная транспортная развязка.
- Развлечения для любителей активной жизни: рестораны, бары, ночные клубы, дискотеки.
- Красивая природа, которая особенно поражает в романтических бухтах.
- Исторические достопримечательности и аутентичные городки Кадакес, Бессал, Бегур.
Местные достопримечательности / Фото Coral Travel
Природа побережья / Фото Coral Travel
Лучшие предложения на вылет 07.05.22 на 7 ночей:
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ASTORIA PARK 4* – от 13 404 гривен, с завтраками.
Интерьер отеля / Фото Coral Travel
Ресторан отеля / Фото Coral Travel
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GRAN GARBI MAR 4* — от 15 207 гривен, полупансион.
Территория отеля / Фото Coral Travel
Аквапарк для детей / Фото Coral Travel
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ROSAMAR MARITIM 4* – от 15 310 гривен, с завтраками.
Ресторан отеля / Фото Coral Travel
Вид на море / Фото Coral Travel
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BLAUMAR HOTEL 4* – от 15 853 гривен, с завтраками.
Ресторан отеля / Фото Coral Travel
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Майорка
Майорка – остров в Средиземном море. Он входит в состав Балеарских островов.
Впечатляющие пейзажи Майорки / Фото Coral Travel
Побережье острова / Фото Coral Travel
Для чего туристы едут сюда:
- Здесь расположены песчаные бухты с пологим входом в море, парк развлечений и аквапарки – поэтому отдых понравится семьям с детьми.
- Дискотеки, казино, ночные клубы и развлечения для взрослых – любимые занятия любителей ночной жизни.
- Уютные бухты, лазурная прозрачная вода и необычайная природа вдохновляют любителей спокойного и романтического отдыха.
- Майоркинская кухня может являться главным поводом посетить остров для гурманов.
- Яхт-клубы, поля для гольфа, клубы подводного плавания, конные прогулки и живописные веломаршруты станут идеальными развлечениями для любителей активного отдыха.
Майорка привлекает немало туристов ежегодно / Фото Coral Travel
Архитектура острова / Фото Coral Travel
Лучшие предложения на вылет 20.05.22 на 7 ночей:
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MARIANT PARK 4* – от 18567 гривен, AI.
Территория отеля / Фото Coral Travel
Бассейн отеля / Фото Coral Travel
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COOEE ANBA ROMANI 4* – от 18817 гривен, AI.
Территория отеля / Фото Coral Travel
Интерьер отеля / Фото Coral Travel
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APARTHOTEL SES FOTGES 3*+ – от 21 511 гривен с завтраками.
Территория отеля / Фото Coral Travel
Вид на море / Фото Coral Travel
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ASTORIA PLAYA – ADULTS ONLY 4* – от 24 190 гривен, полупансион.
Дизайн гостиницы / Фото Coral Travel
Интерьер комнат / Фото Coral Travel