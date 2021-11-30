Список вещей, необходимых для отдыха в Турции, может варьироваться. Все зависит от региона, где вы будете отдыхать, сезона и запланированных видов активности.
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Нужно ли брать теплую одежду
У многих украинцев Турция ассоциируется с теплом, морем и пляжами. Однако эта страна открыта и интересна путешественникам в течение всего года.
В Турции есть даже горнолыжные курорты. А невероятные города, достопримечательности и полеты на воздушных шарах в Каппадокии доступны и зимой.
Зимой в Турции может выпасть снег / Фото PlanetWare
С декабря и по начало апреля в стране может быть достаточно прохладно. Поэтому обязательно нужно иметь с собой куртки, шапки, перчатки и соответствующую обувь.
Днем погода может быть теплой и солнечной, однако к вечеру она сменится холодной и ветреной.
Какая погода на курортах
Температура воздуха на курортах зимой составляет около 10 – 15 градусов тепла – бывают дни, когда можно ходить даже в футболке. Но в зимний сезон там могут идти дожди, а воздух достаточно влажный.
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Что надеть в мечеть
В Турции много величественных и впечатляющих мечетей, которые вы обязательно захотите посетить. Об одежде для мечети лучше позаботиться заранее.
И женщинам, и мужчинам нужно иметь одежду, закрывающую плечи и ноги. Женщинам необязательно надевать юбку, как это принято в православных храмах. Это могут быть и штаны.
В мечеть нужно идти в закрытой одежде / Фото Best Wallpaper
Мужчинам также нужно быть в штанах, закрывающих ноги полностью. Женщинам также нужно иметь с собой платок, который покроет голову.
Если вдруг у вас нет соответствующей одежды – его можно взять в аренду у входа в большие мечети. Или приобрести в магазинах неподалеку. Однако лучше позаботиться о необходимых аксессуарах заранее.
Можно ли брать бикини
На многих турецких курортах даже зимой можно купаться в закрытых бассейнах. Также туристы часто посещают традиционный хаммам – так что без купальника не обойтись.
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Носить бикини можно, но только у бассейна или на пляже / Фото Unsplash
Может ли это быть достаточно открытый купальник бикини? Да, может. Однако ключевое правило – носить такой купальник исключительно у бассейна или в хаммаме (или на пляже в летний сезон).
Выходить в город и даже прогуливаться по территории отеля в такой одежде нежелательно. Также не стоит купаться и загорать топлесс.