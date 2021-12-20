Что взять в ручную кладь, чтобы облегчить себе жизнь: лайфхаки бортпроводниц

20 декабря 2021 , 10:23
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Источник:

The Sun

Собирать вещи в поездку, особенно если вы путешествуете только с ручной кладью бывает непросто. Сложностей добавляют и ограничения веса багажа и количества жидкости, которую можно взять с собой на борт самолета.

Полезным лайфхаком, чтобы упаковать сумку компактнее и не выйти за разрешенные параметры, поделились бывшие бортпроводницы.

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О том, что нужно переливать жидкие продукты из больших емкостей в маленькие бутылочки, пожалуй, знают все. Но не каждый, чтобы уменьшить количество жидкости, использует твердые средства гигиены. Среди таких аналогов – твердые шампуни, кондиционеры для волос и мыло вместо геля для душа. 

Такие средства имеют немало преимуществ – их количество не ограничивается авиакомпаниями, они более компактны, экологичны и точно не разольются в сумке, загрязнив другие вещи. Кроме того, так вы сможете взять больше необходимых жидкостей. 

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Другие советы для упаковки багажа

  • Используйте пространство эффективно – нижнее белье можно объединить с носками и другой одеждой, а не складывать отдельно. 
  • Берите максимально легкую и универсальную обувь. 
  • Составьте капсульный гардероб, в котором все элементы одежды будут подходить друг к другу. 

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Автор: Софія Гусєва