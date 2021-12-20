Корисним лайфхаком, щоб спакувати сумку компактніше та не вийти за дозволені параметри, поділилися колишні бортпровідниці.

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Про те, що потрібно переливати рідкі продукти з великих місткостей у маленькі пляшечки, мабуть, знають всі. Але не кожен, аби зменшити кількість рідини, використовує тверді засоби гігієни. Серед таких аналогів – тверді шампуні, кондиціонери для волосся та мило замість гелю для душу.

Такі засоби мають чимало переваг – їхня кількість не обмежується авіакомпаніями, вони компактніші, екологічніші та точно не розіллються у сумці, забруднивши інші речі. Крім того, так ви зможете взяти більше необхідних рідин.

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.

Інші поради для пакування багажу

Використовуйте простір ефективно – спідню білизну можна об'єднати зі шкарпетками та іншим одягом, а не складати окремо.

Беріть максимально легке та універсальне взуття.

Складіть капсульний гардероб, в якому усі елементи одягу пасуватимуть один до одного.

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