Корисним лайфхаком, щоб спакувати сумку компактніше та не вийти за дозволені параметри, поділилися колишні бортпровідниці.
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Про те, що потрібно переливати рідкі продукти з великих місткостей у маленькі пляшечки, мабуть, знають всі. Але не кожен, аби зменшити кількість рідини, використовує тверді засоби гігієни. Серед таких аналогів – тверді шампуні, кондиціонери для волосся та мило замість гелю для душу.
Такі засоби мають чимало переваг – їхня кількість не обмежується авіакомпаніями, вони компактніші, екологічніші та точно не розіллються у сумці, забруднивши інші речі. Крім того, так ви зможете взяти більше необхідних рідин.
Інші поради для пакування багажу
- Використовуйте простір ефективно – спідню білизну можна об'єднати зі шкарпетками та іншим одягом, а не складати окремо.
- Беріть максимально легке та універсальне взуття.
- Складіть капсульний гардероб, в якому усі елементи одягу пасуватимуть один до одного.
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