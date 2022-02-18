Чтобы не переплатить: как в египетских аэропортах могут наживаться на туристах

Ежегодно аэропорты в Египте принимают тысячи туристов, в том числе из Украины. Находясь в терминалах аэропорта перед вылетом, не стоит расслабляться – некоторые продавцы хотят нажиться на туристах, покидающих страну.

Некоторые путешественники сетуют, что цены в египетских аэропортах совсем не соответствуют тому, что можно увидеть в меню. Потому нужно быть очень внимательными.

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Безумные цены на воду

Туристы не могут взять воду с собой в зону ожидания – ведь жидкости в бутылках большого объема не пропустят на личном досмотре. А обойтись без воды сложно, поэтому приходится покупать ее в аэропорту.

Продавцы пользуются этим и значительно завышают стоимость воды. Небольшая бутылка может обойтись в 135 – 190 гривен.



Воду в аэропорту продают по завышенной цене / Фото Unsplash

Вам посчитают товар дороже, чем указано в меню

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Иногда встречается такой способ обмана. В меню или на ценнике вы видите одну стоимость. На кассе вам считают все по значительно завышенной цене.

Как потом объясняют продавцы, они посчитали не то, что в меню, а то, что в наличии – например, другой сэндвич или больший стакан кофе.

Лучший выход – сразу готовить деньги без сдачи и еще раз переспросить продавца о сумме заказа еще до того, как товар пройдет через кассу.

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Сумму на кассе могут перевести в доллары

Обычно происходит по произвольному курсу, который, конечно, работает в пользу продавца. В ответ на замечания могут ответить, что в аэропорту так принято.