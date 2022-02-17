Застройщику придется снести 185 вилл, четырехзвездочный отель, поле для гольфа и причалы для яхт. Кроме того, суд обязал его восстановить экосистему и природный ландшафт.

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Суды продолжались 14 лет

Верховный суд Испании вынес такое решение после 14 лет волокиты. Курортный комплекс, расположенный на водохранилище Вальдеканьяс, должен быть уничтожен из-за нарушений законов об охране природы.

Сейчас курорт Marina Isla de Valdecañas занимает остров площадью 135 гектаров. На острове расположен четырехзвездочный отель, поле для гольфа, теннисные корты, бассейны и причалы для яхт.



Курорт занимает целый остров / Фото booking.com

Там также построили 185 вилл – а запланировано было еще больше. Комплекс должен был состоять из 565 вилл. Курорт стал очень популярен среди знаменитостей и бизнесменов – ведь расположен всего в 2 часах езды от Мадрида.

Впрочем, планы на строительство отменяются. Вместо этого комплекс нужно полностью снести.

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Экоактивисты выступили в защиту птиц

Водохранилище, где построен курорт – место обитания большого количества птиц: среди них беркут, белоголовая сыпь, стервятник, могильник и серый журавль. Территория Вальдеканьяса является заповедной зоной, входящей в европейскую сеть Natura 2000.



Застройщику предстоит восстановить природный ландшафт / Фото booking.com

Перед началом строительства его лоббировали политики автономной области Эстремадура, уверяя, что это привлечет инвестиции. Застройщик планировал начать на этой территории строительство еще одного проекта под названием Элизиум.

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Однако 2 местные экологические организации начали судиться с местными властями и застройщиками.

К сожалению, в Испании есть представление: если уже построили, пусть стоит, хотя проект неправильный и незаконный,

– рассказывает один из активистов.

В конце концов, суд принял решение в пользу экоактивистов. Следовательно, все здания должны снести и восстановить природный ландшафт.