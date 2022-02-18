Coachella возвращается: легендарный фестиваль пройдет без каких-либо коронавирусных ограничений

В 2022 году знаменитый музыкальный фестиваль Coachella пройдет впервые с начала пандемии. Более того, на нем не будут действовать никакие коронавирусные ограничения.

Coachella без ковидных ограничений

Организаторы заявили, что для входа на фестиваль не будут требовать сертификатов вакцинации, тестирования на коронавирус или даже обязательного ношения масок. Это решение сделало Coachella первым масштабным фестивалем, который отменил все ограничения.

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Однако представители фестиваля добавили, что нет никаких гарантий того, что посетители не заразятся коронавирусом. Именно поэтому все желающие посетить Coachella, а особенно те, кто находится в группах риска тяжелого течения COVID-19, должны самостоятельно оценить вероятную угрозу и принять взвешенное решение.

Кроме того, никто не исключает, что к моменту проведения Coachella эпидемиологическая ситуация может измениться, а ограничения и особые условия придется восстановить.

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Coachella-2022 пройдет в выходные 15 – 17 и 22 – 24 апреля в городе Индио, штат Калифорния, США. Программы обеих недель будут одинаковыми. Хедлайнерами фестиваля стали Гарри Стайлз, Билли Айлиш и Ye (Канье Уэст). Также выступят: Lil Baby, 21 Savage, Stromae, Doja Cat, Fatboy Slim, Måneskin и многие другие.

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