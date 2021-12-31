"Диснейленд для чудаков": как выглядит заброшенный курорт в Турции
Источник:The Sun
Комплекс расположен недалеко от Анталии. Его вид напоминает кадры из постапокалиптических фильмов: здесь все пребывает в запущенном состоянии.
Курорт под названием Eco Dream Club Sea Resort был популярен в начале 2000-х годов. Его построил немецкий миллиардер. По легенде, он влюбился в турецкую красавицу и выстроил комплекс в ее честь.
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Когда-то этот курорт был очень популярен / Фото Jam Press
Несчастливая судьба курорта
На курорте был свой амфитеатр, канатные дороги, зоопарк. Территорию украшали гигантские фигуры. Стоимость строительства составляла около 5 миллиардов долларов.
Что случилось с основателем-немцем – неизвестно. Но недвижимость перешла в руки турецкого предпринимателя. А тот взял кредит на развитие курорта и скрылся. Пока решали, кому теперь принадлежит недвижимость, она полностью пришла в упадок.
Остатки амфитеатра / Фото Jam Press
В настоящее время курорт не работает. Этот комплекс когда-то был одним из самых популярных в Турции, а теперь пугает людей своим жутким видом.Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь.
Скульптуры обезьян / Фото Jam Press
Любознательные путешественники могут увидеть там остатки огромных скульптур: обезьян, ковчега Ноя и цветов.
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Ноев ковчег / Фото Jam Press
Сейчас курорт не работает / Фото Jam Press
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