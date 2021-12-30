Как одеваться
Туристам можно носить футболки и шорты. А вот для деловых встреч и посещения мечети нужно выбирать консервативную одежду, закрывающую тело.
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Пожилые в Турции строго придерживаются традиций / Фото Unsplash
Как вести себя за столом
- Необходимо съедать все, что лежит на вашей тарелке. Это будет свидетельствовать о том, что еда вам понравилась.
- Не используйте левую руку во время трапезы – мусульмане считают ее нечистой.
- Во время обеда здесь обычно курят, поэтому просить этого не делать будет не слишком вежливо.
- Если вы пригласили человека на обед, нужно заплатить за него – в Турции не принято разделять счет.
- Если кто-нибудь пригласил вас на обед, непременно отблагодарите и предложите человеку то же самое.
Подарки в Турции
- Не поленитесь и возьмите подарки из Украины: это могут быть конфеты, сувениры, изделия с принтами достопримечательностей и так далее.
- А вот алкоголь лучше не дарить – ведь многие мусульмане в Турции его не употребляют.
- Не стоит дарить слишком дорогие презенты – ведь это обязывает человека отблагодарить вас, даже если у него нет такой возможности.
- Открывайте подарки сразу, в присутствии человека, который его презентовал.
- Не забудьте о сладостях для детей.
В Турции принято дарить подарки и детям, и взрослым / Фото Unsplash
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Какие жесты использовать, а какие нет
- В Турции нельзя сидеть, поставив руки на бедра или держа в карманах.
- В провинции люди часто имеют более строгие взгляды: например, мужчинам нельзя касаться чужих женщин. Это касается даже рукопожатий при встрече.
- В Турции считают неприличным показывать свои ступни, поэтому прижимайте ноги к земле, когда сидите.
- Нельзя показывать жест, означающий "Окей". Здесь это считается крайне неприличным.