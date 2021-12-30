Как одеваться

Туристам можно носить футболки и шорты. А вот для деловых встреч и посещения мечети нужно выбирать консервативную одежду, закрывающую тело.

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Пожилые в Турции строго придерживаются традиций / Фото Unsplash

Как вести себя за столом

Необходимо съедать все, что лежит на вашей тарелке. Это будет свидетельствовать о том, что еда вам понравилась.

Не используйте левую руку во время трапезы – мусульмане считают ее нечистой.

Во время обеда здесь обычно курят, поэтому просить этого не делать будет не слишком вежливо.

Если вы пригласили человека на обед, нужно заплатить за него – в Турции не принято разделять счет.

Если кто-нибудь пригласил вас на обед, непременно отблагодарите и предложите человеку то же самое.

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.

Подарки в Турции

Не поленитесь и возьмите подарки из Украины: это могут быть конфеты, сувениры, изделия с принтами достопримечательностей и так далее.

А вот алкоголь лучше не дарить – ведь многие мусульмане в Турции его не употребляют.

Не стоит дарить слишком дорогие презенты – ведь это обязывает человека отблагодарить вас, даже если у него нет такой возможности.

Открывайте подарки сразу, в присутствии человека, который его презентовал.

Не забудьте о сладостях для детей.



В Турции принято дарить подарки и детям, и взрослым / Фото Unsplash

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