О нем рассказала пользовательница тиктока и путешественница Кимми Коннер. Она поделилась в сети местом, откуда открывается великолепный вид на пирамиды, и это не платная смотровая площадка, а обычный ресторан фастфуда KFC и Pizza Hut .

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Лучший вид по цене бургера

Заведение расположено недалеко от входа в пирамиды. Обычно посетители покупают себе еду и остаются на первом этаже. Но стоит лишь подняться выше на открытую террасу на крыше, и путешественники получают первоклассный вид, заплатив только за еду.

Это гораздо дешевле, чем платить за другие виды, такси или верблюдов,

– сказала Кимми.

Что не менее важно, там почти нет людей, так что толпа туристов не будет мешать наслаждаться красотой и фотографироваться. Однако это может очень быстро измениться, ведь видео Кимми стало вирусным и собрало уже 1,6 миллиона просмотров.