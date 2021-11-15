Для идеальных фото: туристка рассказала, где найти лучший вид на пирамиды в Египте

Пирамиды Гизы, несомненно, являются самым туристическим местом в Египте. Каждый день сюда приезжают тысячи людей, и все они хотят сделать красивые и оригинальные фото возле чуда света. Получить их просто, если знать небольшой секрет.

О нем рассказала пользовательница тиктока и путешественница Кимми Коннер. Она поделилась в сети местом, откуда открывается великолепный вид на пирамиды, и это не платная смотровая площадка, а обычный ресторан фастфуда KFC и Pizza Hut.

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Лучший вид по цене бургера

Заведение расположено недалеко от входа в пирамиды. Обычно посетители покупают себе еду и остаются на первом этаже. Но стоит лишь подняться выше на открытую террасу на крыше, и путешественники получают первоклассный вид, заплатив только за еду.

Это гораздо дешевле, чем платить за другие виды, такси или верблюдов,

– сказала Кимми.

Что не менее важно, там почти нет людей, так что толпа туристов не будет мешать наслаждаться красотой и фотографироваться. Однако это может очень быстро измениться, ведь видео Кимми стало вирусным и собрало уже 1,6 миллиона просмотров.

Тысячи людей написали в комментариях, что воспользуются этим лайфхаком. Один из пользователей добавил, что, если прийти в ресторан ночью, на той же террасе можно бесплатно посмотреть световое шоу.