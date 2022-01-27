Для настоящих путешественников: названы неординарные места для путешествий в феврале
Источник:Travel and Leisure
Если вам надоели стандартные направления путешествий и вы мечтаете о чем-то новом, узнайте о дальних местах, имеющих особую атмосферу в конце зимы.
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Австрия
Австрия предлагает путешественникам впечатляющие горнолыжные курорты: например, Инсбрук, Зельден и Китцбюэль. Для тех, кто не катается на лыжах, спектр развлечений не менее большой.
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Зимний Гальштат / Фото Unsplash
Австрийские городки, например, Зальцбург или Халльштатт, очаровательны в любое время года. Здесь можно любоваться Альпами с чашкой горячего глинтвейна.
Также можно отправиться в Вену и вовсю бродить местными музеями и кафе, в которых меньше туристов, чем обычно.Coral – это горнолыжно! Выберите вариант зимнего отдыха на любой вкус на сайте Coral Travel.
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Острова Фиджи
Острова Фиджи привлекают туристов роскошной природой / Фото Unsplash
В это время года местность купается в солнечном свете – ведь в Южном полушарии царит лето.
Острова Фиджи расположены к востоку от Австралии. Путешественники едут сюда, чтобы наслаждаться пляжами с белым песком и невероятно чистой и теплой водой. Впечатляющие тропические виды тоже не оставляют равнодушными.
На островах можно заняться дайвингом, снорклингом, каякингом, плаванием среди тропических рыб, сплавом по горным рекам и так далее.
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Ванкувер, Канада
Мост Капилано / Фото Unsplash
Необычное направление для отдыха зимой. Ванкувер – довольно "холодный" город, однако это придает ему особый шарм.
Этот город считается одним из самых чистых и зеленых мест на планете – значит, сюда нужно ехать для единения с природой.
В солнечную погоду туристы могут прогуливаться по легендарному подвесному мосту Капилано и отправиться в сосновые леса над одноименной рекой. Ванкувер подарит путешественникам настоящую зимнюю сказку.