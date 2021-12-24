Египет обновил правила въезда для туристов: что изменилось

В Египте обновили условия въезда туристов в страну. Изменения коснулись детей до 12 лет. Им больше не нужно сдавать ПЦР-тест перед путешествием.

Раньше все туристы, по прибытию в Египет, должны были предоставить доказательство того, что они вакцинированы или не болеют коронавирусом COVID-19. Теперь дети младше 12 лет могут свободно въезжать в страну.

Это интересно Преимущества пляжного отдыха в Испании: особенности страны и главные курорты

Условия въезда в Египет для украинцев

Для путешественников от 12 лет действительными остаются предыдущие правила. В аэропорту им нужно предъявить какой-либо из перечисленных документов:

сертификат вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (действительный 72 часа);

отрицательный результат теста на антиген (действительный 24 часа).

До лета еще далеко, но в отпуске хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.

Есть определенные требования и к документам. Справка на английском или арабском языке должна быть выдана сертифицированной лабораторией. В ней следует указать метод тестирования, а также дату и время взятия биоматериала.

Что касается вакцинированных туристов, в Египте принимают сертификаты о прививках вакцинами AstraZeneca, Janssen, Moderna, Pfizer.BioNTech, Sinopharm, Sinovac и Sputnik V. Важно, чтобы проведение второй прививки состоялось не менее чем за 14 дней до поездки.

Какими были поездки на море раньше: смотрите видео