Египет обновил правила въезда для туристов: что изменилось
Источник:Еgypt OnlineVisa
В Египте обновили условия въезда туристов в страну. Изменения коснулись детей до 12 лет. Им больше не нужно сдавать ПЦР-тест перед путешествием.
Раньше все туристы, по прибытию в Египет, должны были предоставить доказательство того, что они вакцинированы или не болеют коронавирусом COVID-19. Теперь дети младше 12 лет могут свободно въезжать в страну.
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Для путешественников от 12 лет действительными остаются предыдущие правила. В аэропорту им нужно предъявить какой-либо из перечисленных документов:
- сертификат вакцинации;
- отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (действительный 72 часа);
- отрицательный результат теста на антиген (действительный 24 часа).
Есть определенные требования и к документам. Справка на английском или арабском языке должна быть выдана сертифицированной лабораторией. В ней следует указать метод тестирования, а также дату и время взятия биоматериала.
Что касается вакцинированных туристов, в Египте принимают сертификаты о прививках вакцинами AstraZeneca, Janssen, Moderna, Pfizer.BioNTech, Sinopharm, Sinovac и Sputnik V. Важно, чтобы проведение второй прививки состоялось не менее чем за 14 дней до поездки.Обратите внимание! По данным Worldometer , по состоянию на 24 декабря 2021 года с начала пандемии в Египте было выявлено 378 843 случая заражения коронавирусом, из них 21 510 летальных. В настоящее время болеют 42 339 граждан.
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