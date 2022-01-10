Где нельзя брать кофе с собой или говорить на испанском: 15 странных правил в разных странах

Перед тем, как отправиться в путешествие, непременно прочтите правила этикета и законы, которые обязательно нужно соблюдать в разных странах. Это поможет не попасть в затруднительную ситуацию.

Пользователи Reddit делятся смешными и необычными правилами поведения, действующими в их странах. Узнайте, что категорически запрещено делать в разных частях света.

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Интересные правила этикета в разных странах

В Австралии нельзя подходить к опасным животным: крокодилам, змеям, паукам и так далее. Также нельзя трогать и других животных, которые не кажутся опасными – многие находятся на грани вымирания и охраняются законом. В Англии нельзя лезть без очереди – этого правила здесь строго придерживаются, нарушителям могут выразить свое недовольство очень категорично. В Японии нужно снимать обувь, заходя в помещение. А также здесь принято кланяться людям, которые поклонились вам. Ни в одной стране лучше не идти на экскурсию в бедные и неблагополучные районы. Так вы демонстрируете неуважение к живущим там людям. В Германии местные жители обожают, когда туристы пробуют разговаривать с ними на немецком. Это может поднять им настроение на целый день.



Перед тем как посетить страну, нужно узнать важные правила этикета / Фото Unsplash

В Хорватии жители часто обязаны поддерживать чистоту на улице перед собственным домом. Поэтому цените их труд и не сорите. В Португалии ни в коем случае не нужно разговаривать на испанском. В Финляндии лучше не приближаться слишком близко к незнакомцам – финны больше всего ценят личное пространство. В Аргентине вам не удастся заказать кофе с собой. В заведениях здесь просто нет одноразовых чашек. Поэтому, заходя в кафе, расслабьтесь и выпейте там напиток. В Китае лучше всегда иметь с собой туалетную бумагу – ведь в туалетах вы ее часто не найдете.

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