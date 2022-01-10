Где нельзя брать кофе с собой или говорить на испанском: 15 странных правил в разных странах
10 января 2022 , 15:13Читати новину українською
Источник:РБК-Украина
Перед тем, как отправиться в путешествие, непременно прочтите правила этикета и законы, которые обязательно нужно соблюдать в разных странах. Это поможет не попасть в затруднительную ситуацию.
Пользователи Reddit делятся смешными и необычными правилами поведения, действующими в их странах. Узнайте, что категорически запрещено делать в разных частях света.
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Интересные правила этикета в разных странах
- В Австралии нельзя подходить к опасным животным: крокодилам, змеям, паукам и так далее. Также нельзя трогать и других животных, которые не кажутся опасными – многие находятся на грани вымирания и охраняются законом.
- В Англии нельзя лезть без очереди – этого правила здесь строго придерживаются, нарушителям могут выразить свое недовольство очень категорично.
- В Японии нужно снимать обувь, заходя в помещение. А также здесь принято кланяться людям, которые поклонились вам.
- Ни в одной стране лучше не идти на экскурсию в бедные и неблагополучные районы. Так вы демонстрируете неуважение к живущим там людям.
- В Германии местные жители обожают, когда туристы пробуют разговаривать с ними на немецком. Это может поднять им настроение на целый день.
Перед тем как посетить страну, нужно узнать важные правила этикета / Фото Unsplash
- В Хорватии жители часто обязаны поддерживать чистоту на улице перед собственным домом. Поэтому цените их труд и не сорите.
- В Португалии ни в коем случае не нужно разговаривать на испанском.
- В Финляндии лучше не приближаться слишком близко к незнакомцам – финны больше всего ценят личное пространство.
- В Аргентине вам не удастся заказать кофе с собой. В заведениях здесь просто нет одноразовых чашек. Поэтому, заходя в кафе, расслабьтесь и выпейте там напиток.
- В Китае лучше всегда иметь с собой туалетную бумагу – ведь в туалетах вы ее часто не найдете.
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- В Иордании нужно соблюдать осторожность с комплиментами. Дело в том, что человек может предложить вам предмет, который вы похвалили: часы, брошь, серьги и так далее. Конечно, от такого подарка нужно отказаться.
- В Нью-Йорке не принято делать селфи на фоне Мемориала жертвам трагедии 11 сентября. Вы можете сделать фото самого мемориала, надписей, но не собственные фотографии с веселыми улыбками.
- В Лондоне нужно покупать билет на метро наперед. У входа в метрополитен вы не найдете места, где его можно приобрести.
- В Ирландии принято поочередно платить за алкоголь и еду в пабе. Платите, когда настанет ваша очередь, чтобы никто не подумал, что вы жадина.
- В Корее начинать трапезу должен самый старший человек. Поэтому не берите вилку или палочки для еды до того, как это сделал старейшина за столом.