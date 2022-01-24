Гид по алкоголю: что пить и где покупать спиртное в Турции

Туристы, едущие на отдых, хотят наслаждаться местными и импортными алкогольными напитками. Узнайте, где их можно приобрести, и на что обратить внимание.

Всем туристам известно, что Турция – мусульманская страна. Мусульманам запрещено употреблять алкоголь, впрочем, многие люди ведут светскую жизнь и не обращают внимания на религиозные запреты. Туристы могут покупать алкогольные напитки и употреблять их в разрешенных местах.

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Что пить в Турции

В этой стране есть местный напиток – анисовая водка под названием "раки". Она имеет крепость 40 – 50 градусов. Обычно ее не пьют неразбавленной.



Раки – крепкий турецкий напиток / Фото Info-turk

К раки принято добавлять 3 – 4 части воды. Неразведенная раки имеет крепкий и жгучий вкус, а разбавленная водой имеет сладковатый привкус и яркий аромат.

Раки часто привозят как сувенир. Однако следует быть осторожными – в туристических магазинах, как правило, продают напиток среднего качества. Хорошая водка раки стоит 10 – 20 долларов за бутылку.



Путешественники могут попробовать местное вино / Фото Unsplash

Также на отдыхе предложат местное пиво и вино. Их можно употреблять спокойно.

А вот крепкие алкогольные напитки в отелях могут оказаться сомнительного качества. Все потому, что из-за высоких налогов водка, виски и текила часто оказываются подделками. Качественный крепкий алкоголь вам предложат разве что в дорогих отелях.

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Где покупать алкоголь в Турции

Есть 4 основных варианта, доступных путешественникам:

В супермаркетах, имеющих лицензию на продажу алкоголя. Там можно отыскать и раки на сувениры. В барах и ресторанах. В местных магазинах. Однако будьте осторожны, чтобы не встретить подделку. В Duty Free здесь вы точно всегда найдете качественный иностранный алкоголь.

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