Туристы, отдыхающие на популярных курортах с системой "все включено", часто даже не выходят за пределы отеля. А сувениры покупают в магазине на территории. Рассказываем, почему обязательно стоит посетить сувенирные магазины вне гостиницы.

Читайте также Турецкий курорт Эрджиес: удивительные скидки на горнолыжный отдых в высокий сезон

Завышенные цены

В магазине в отеле часто цены намного выше, чем в обычных магазинах в городе или на рынке. Это связано с тем, что некоторые гости не знают реальные цены и готовы приобрести подарки по завышенной стоимости.

Чтобы не покупать сувениры втридорога, посетите другие магазины, сравните цены и только после этого сделайте выбор, где приобрести подарки.

Ограниченный выбор

Такие магазины обычно очень маленькие, поэтому в них не слишком большое количество разных видов подарков. Если хотите иметь больший выбор, идите на базар или в большие магазины.



Обязательно сравните цены в разных магазинах / Фото Unsplash

Нельзя торговаться

В Египте и Турции принято торговаться как на рынке, так и в маленьких магазинчиках. В гостиничном сувенирном магазине цены обычно фиксированные, поэтому договориться о снижении стоимости не получится.

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel. Заказать тур онлайн можно здесь .

Можно попасть на подделку

В отеле туристы чувствуют себя расслабленно, поэтому готовы доверять местному магазину. И могут купить вещи, которые выглядят неплохо и продаются под логотипами известных брендов. Однако часто их ждет горькое разочарование – за немалые деньги можно купить подделку.

Поэтому тщательно проверяйте качество вещей, духов, косметики, даже если приобретаете в хорошем отеле. Если возникают сомнения – лучше отказаться от покупки.

Следует узнать Названы самые популярные направления, куда поедут туристы в 2022 году

Продавцы умело манипулируют

В магазине при отеле вам могут предложить кофе, чай или прохладительные напитки бесплатно. И вам ничего не останется, как купить что-то – вы ведь будете чувствовать себя обязанными.

В цену товаров точно будет заложена и стоимость вашего напитка, и немалая наценка, потому не спешите поддаваться на манипуляции.