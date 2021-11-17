Существует много мобильных приложений для лыжников, поэтому в их многообразии можно легко растеряться и скачать что-то ненужное. Предлагаем несколько самых полезных приложений, которые точно пригодятся в горнолыжном туре.

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FATMAP

Полезное приложение для лыжников / Фото из инстаграма fatmap_official

FATMAP – это глобальная 3D-карта, которая показывает доступные трассы для катания с особенностями рельефа на крупнейших горнолыжных курортах мира и вне их. Это приложение создано, чтобы лыжники чувствовали себя удобно и безопасно тогда, когда занимаются своим хобби.

Функционал FATMAP достаточно широк. Здесь можно:

получить доступ ко всем возможным маршрутам, созданным и проверенным экспертами в онлайн и офлайн-режимах;

настраивать и создавать маршруты под себя, делиться ими с другими пользователями;

отмечать ключевые места и важные маршрутные точки на картах;

отслеживать свои катания;

узнавать то, что происходит неподалеку – отслеживать своих друзей и других спортсменов, которые катаются в вашем районе.

Carv

Приложение определяет уровень Ski:IQ пользователя / Фото с инстаграма carv.ski

Carv – это персональный тренер по лыжному спорту в смартфоне. Приложение подсоединяется к лыжным ботинкам спортсмена и отслеживает все, что он делает, с помощью датчиков движения и давления. Проанализировав полученные данные, оно оценивает уровень техники пользователя и определяет уровень лыжного IQ.

Индивидуальные рекомендации цифрового тренера помогут усовершенствовать свои навыки и сделать занятие любимым спортом еще приятнее. За ними стоят инструкторы мирового уровня, в том числе элитный тренер сборной США по горнолыжному спорту Эрик Липтон и 2-кратная олимпийская чемпионка Кейлин Ричардсон.

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Лыжные трассы

Полезное приложение для анализа и оценки своего прогресса / Скриншот App Store

Приложение Ski Tracks будет полезно для спортсменов, которые хотят проанализировать свой день на лыжах. Оно показывает общее время катания, преодоленное расстояние, скорость, количество спусков и подъемов и другие данные.

Пользователь может выбрать удобный для себя формат – можно наглядно увидеть собственный результат на 3D-карте или оценить статистику, представленную в виде диаграмм и графиков.

SkiLynx

Приложение для катания с друзьями / Скриншот App Store

Довольно часто в компании, которая поехала вместе отдыхать, есть люди с разным уровнем подготовки и интересами, поэтому не удивительно, что они выбирают для себя разные трассы и места отдыха. А когда им нужно снова собраться вместе, быстро и легко найти друг друга помогает SkiLynx .