Существует много мобильных приложений для лыжников, поэтому в их многообразии можно легко растеряться и скачать что-то ненужное. Предлагаем несколько самых полезных приложений, которые точно пригодятся в горнолыжном туре.
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FATMAP
Полезное приложение для лыжников / Фото из инстаграма fatmap_official
FATMAP – это глобальная 3D-карта, которая показывает доступные трассы для катания с особенностями рельефа на крупнейших горнолыжных курортах мира и вне их. Это приложение создано, чтобы лыжники чувствовали себя удобно и безопасно тогда, когда занимаются своим хобби.
Функционал FATMAP достаточно широк. Здесь можно:
- получить доступ ко всем возможным маршрутам, созданным и проверенным экспертами в онлайн и офлайн-режимах;
- настраивать и создавать маршруты под себя, делиться ими с другими пользователями;
- отмечать ключевые места и важные маршрутные точки на картах;
- отслеживать свои катания;
- узнавать то, что происходит неподалеку – отслеживать своих друзей и других спортсменов, которые катаются в вашем районе.
Carv
Приложение определяет уровень Ski:IQ пользователя / Фото с инстаграма carv.ski
Carv – это персональный тренер по лыжному спорту в смартфоне. Приложение подсоединяется к лыжным ботинкам спортсмена и отслеживает все, что он делает, с помощью датчиков движения и давления. Проанализировав полученные данные, оно оценивает уровень техники пользователя и определяет уровень лыжного IQ.
Индивидуальные рекомендации цифрового тренера помогут усовершенствовать свои навыки и сделать занятие любимым спортом еще приятнее. За ними стоят инструкторы мирового уровня, в том числе элитный тренер сборной США по горнолыжному спорту Эрик Липтон и 2-кратная олимпийская чемпионка Кейлин Ричардсон.
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Лыжные трассы
Полезное приложение для анализа и оценки своего прогресса / Скриншот App Store
Приложение Ski Tracks будет полезно для спортсменов, которые хотят проанализировать свой день на лыжах. Оно показывает общее время катания, преодоленное расстояние, скорость, количество спусков и подъемов и другие данные.
Пользователь может выбрать удобный для себя формат – можно наглядно увидеть собственный результат на 3D-карте или оценить статистику, представленную в виде диаграмм и графиков.
SkiLynx
Приложение для катания с друзьями / Скриншот App Store
Довольно часто в компании, которая поехала вместе отдыхать, есть люди с разным уровнем подготовки и интересами, поэтому не удивительно, что они выбирают для себя разные трассы и места отдыха. А когда им нужно снова собраться вместе, быстро и легко найти друг друга помогает SkiLynx.
Используя GPS, оно не только показывает, кто и где находится в режиме реального времени, но и помогает найти самый удобный путь к этому человеку, учитывая сложность подъема и градиенты на маршруте. Кроме того, Ski Lynx, подобно предыдущему приложению, собирает статистику катаний пользователя и сравнивает ее с результатом его друзей.