Идеальна для путешествия зимой: почему стоит поехать в Португалию

Зимняя Португалия привлекает все больше туристов. Узнайте особенности погоды и цены в европейской стране.

Конечно, зимой в Португалии вам не удастся покупаться в океане или загореть на роскошных пляжах. Впрочем, и в холодное время года этой стране есть чем привлечь путешественников.

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Чем заняться зимой в Португалии

Посетить местные достопримечательности с экскурсиями. Пробовать местные блюда. Путешествовать по живописным пешеходным маршрутам вдоль Атлантического океана. Можно пройти часть знаменитого пути Камино де Сантьяго, протянувшегося к северу от Порту. Арендовать автомобиль и путешествовать по прибрежным городкам. Поехать в Назаре, где зафиксированы самые высокие волны в мире. Посетить карнавал в феврале – это действо проходит во многих португальских городах.



В Португалии широкие возможности для гастротуризма / Фото Unsplash

Особенности зимнего путешествия в Португалию

В зимнее время здесь достаточно мало туристов.

Погода способствует длительным прогулкам – ведь летом жара часто мешает планам путешественников.

Зимой здесь доступные цены на жилье – от 30 евро за апартаменты в Порту или Лиссабоне.

Цены на аренду авто также низкие – от 10 – 15 евро в день.

Зимой в Португалию можно найти недорогие билеты, например у лоукостера Ryanair.

Вы можете попасть на рождественские распродажи в магазинах.

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022.на самые популярные направления.



В Назаре приезжают, чтобы увидеть самые высокие волны в мире / Фото Unsplash

Как попасть в Португалию в условиях пандемии

С 1 декабря Португалия требует у всех путешественников сертификат вакцинации. Вакцины, подходящие для въезда в Португалию: Janssen, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

Также туристам нужен ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за 72 часа, или быстрый тест-антиген, сделанный в период не более чем за 48 часов до въезда в страну.

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Путешественники также могут пройти часть пути Камино де Сантьяго / Фото Unsplash

Какая погода в Португалии зимой

Здесь достаточно солнечно и тепло даже в зимние месяцы. Температура может достигать 20 градусов тепла в полдень.

Несколько холоднее на севере страны. Здесь путешественникам может понадобиться тёплая одежда, шапки и перчатки. Зимой на всей территории Португалии может дуть холодный ветер – поэтому дополнительная одежда может пригодиться.

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