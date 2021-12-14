Идеальна для путешествия зимой: почему стоит поехать в Португалию
Источник:РБК-Україна
Зимняя Португалия привлекает все больше туристов. Узнайте особенности погоды и цены в европейской стране.
Конечно, зимой в Португалии вам не удастся покупаться в океане или загореть на роскошных пляжах. Впрочем, и в холодное время года этой стране есть чем привлечь путешественников.
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Чем заняться зимой в Португалии
- Посетить местные достопримечательности с экскурсиями.
- Пробовать местные блюда.
- Путешествовать по живописным пешеходным маршрутам вдоль Атлантического океана.
- Можно пройти часть знаменитого пути Камино де Сантьяго, протянувшегося к северу от Порту.
- Арендовать автомобиль и путешествовать по прибрежным городкам.
- Поехать в Назаре, где зафиксированы самые высокие волны в мире.
- Посетить карнавал в феврале – это действо проходит во многих португальских городах.
В Португалии широкие возможности для гастротуризма / Фото Unsplash
Особенности зимнего путешествия в Португалию
- В зимнее время здесь достаточно мало туристов.
- Погода способствует длительным прогулкам – ведь летом жара часто мешает планам путешественников.
- Зимой здесь доступные цены на жилье – от 30 евро за апартаменты в Порту или Лиссабоне.
- Цены на аренду авто также низкие – от 10 – 15 евро в день.
- Зимой в Португалию можно найти недорогие билеты, например у лоукостера Ryanair.
- Вы можете попасть на рождественские распродажи в магазинах.
В Назаре приезжают, чтобы увидеть самые высокие волны в мире / Фото Unsplash
Как попасть в Португалию в условиях пандемии
С 1 декабря Португалия требует у всех путешественников сертификат вакцинации. Вакцины, подходящие для въезда в Португалию: Janssen, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.
Также туристам нужен ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за 72 часа, или быстрый тест-антиген, сделанный в период не более чем за 48 часов до въезда в страну.
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Путешественники также могут пройти часть пути Камино де Сантьяго / Фото Unsplash
Какая погода в Португалии зимой
Здесь достаточно солнечно и тепло даже в зимние месяцы. Температура может достигать 20 градусов тепла в полдень.
Несколько холоднее на севере страны. Здесь путешественникам может понадобиться тёплая одежда, шапки и перчатки. Зимой на всей территории Португалии может дуть холодный ветер – поэтому дополнительная одежда может пригодиться.
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