Ідеальна для подорожі взимку: чому варто поїхати до Португалії

Зимова Португалія приваблює все більше туристів. Дізнайтеся про особливості погоди та ціни у європейській країні.

Звісно, взимку в Португалії вам не вдасться покупатися в океані або засмагнути на розкішних пляжах. Втім, і в холодну пору року ця країна має чим привабити мандрівників.

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Чим зайнятися взимку у Португалії

Відвідати місцеві пам'ятки з екскурсіями. Куштувати місцеві страви. Мандрувати мальовничими пішохідними маршрутами вздовж Атлантичного океану. Можна пройти частину знаменитого шляху Каміно де Сантьяго, що простягнувся на північ від Порту. Орендувати автомобіль та мандрувати прибережними містечками. Поїхати в Назаре, де зафіксовані найвищі хвилі у світі. Відвідати карнавал у лютому – це дійство відбувається у багатьох португальських містах.



В Португалії широкі можливості для гастротуризму / Фото Unsplash

Особливості зимової мандрівки в Португалію

У цей час тут досить мало туристів.

Погода сприяє тривалим прогулянкам – адже влітку спека часто заважає планам мандрівників.

Взимку тут доступні ціни на житло – від 30 євро за апартаменти в Порту чи Лісабоні.

Ціни на оренду авто також доступні – від 10 – 15 євро на день.

Взимку до Португалії можна знайти недорогі квитки, наприклад, у лоукостера Ryanair.

Ви можете потрапити на післяріздвяні розпродажі у магазинах.

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У Назаре приїжджають, щоб побачити найвищі хвилі у світі / Фото Unsplash

Як потрапити у Португалію в умовах пандемії

З 1 грудня Португалія вимагає в усіх мандрівників сертифікат вакцинації. Вакцини, що підходять для в'їзду в Португалію: Janssen, AstraZeneca, Moderna та Pfizer.

Також туристам потрібен ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години, або швидкий тест-антиген, зроблений в період не більше ніж за 48 годин до в'їзду в країну.

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Мандрівники також можуть пройти частину шляху Каміно де Сантьяго / Фото Unsplash

Яка погода у Португалії взимку

Тут досить сонячно та тепло навіть у зимові місяці. Температура може сягати 20 градусів тепла опівдні.

Дещо холодніше на півночі країни. Тут мандрівникам може знадобитися теплий одяг, шапки та рукавички. Взимку на всій території Португалії може дути холодний вітер – тому додатковий одяг може стати в пригоді.

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