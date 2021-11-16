Идея для путешествия в январе: горнолыжная Австрия, которая влюбит в себя каждого

Альпийские горы занимают огромную часть территории Австрии. Покрытые снегом и льдом вершины, высокогорные дороги и перевалы, тихие и уютные поселки, а также первоклассные курорты.

Все это делает Австрию настоящим раем для горнолыжника. Как отдохнуть здесь с любым уровнем дохода – читайте дальше.

Это интересно Зимнее путешествие в Турцию: почему стоит поехать в Каппадокию и как выбрать тур

3 причины побывать в Австрии





Горнолыжный отдых в Австрии / Фото Coral Travel

Спуски "для всех". На австрийских курортах подходящая трасса найдется для лыжника любого уровня подготовки. Опытные спортсмены открывают для себя экстремальные трассы, а новички могут попробовать свои умения на пологих спусках.

Ухоженность. Со снежным покровом на здешних курортах никогда не возникает проблем. Но если на трассе образовалась неровность, ее моментально устранят снежные пушки.

Развлечения на любой вкус. В перерывах между катанием можно заняться шоппингом, исследованием архитектуры и местных достопримечательностей, а также сыграть в активные игры или принять участие в соревнованиях.

Как отдохнуть в Австрии зимой / Фото Coral Travel

Главные курорты

Главные горнолыжные курорты Австрии расположены в трех провинциях – Зальцбурге, Тироле и Каринтии.

Зальцбург – это курорты с суперсовременным оборудованием и лучшими лыжными трассами. Горнолыжный сезон здесь длится с начала декабря до начала апреля, а на леднике Китцштайнхорн можно кататься круглый год. Бесспорная изюминка Зальцбурга – город Цель ам Зее на берегу живописного озера. На его территории работают более 60 подъемников и действуют лыжные школы.

Австрия – рай для лыжников / Фото Coral Travel

Смотрите также Идея для путешествия зимой: горнолыжный и увлекательный Паландокен

Тироль часто называют "сердцем Альп", ведь он славится великолепными горами и долинами. Основные центры зимнего отдыха здесь – Ишгль, Серфаус, Зельден, Зеефельд, Майрхофен, Китцбюэль.



Каринтия находится на самом юге Австрии. Главные локации – Бад Кляйнкирхайм, Боденталь, Несфельд-Хермагор.

Зимние каникулы в Австрии / Фото Coral Travel

Лучшие предложения на вылет 02.01.2022, 7 ночей:

COOEE ALPIN BAD KLEINKIRCHHEIM 3* – от 27 032 грн | с завтраками

Номер в отеле COOEE ALPIN BAD KLEINKIRCHHEIM / Фото Coral Travel

Расположение: километр до термального SPA, 600 метров до термального курорта Ремебрад.

километр до термального SPA, 600 метров до термального курорта Ремебрад. Услуги для гостей: сауна, Wi-Fi, семейные номера с прекрасным видом на горы.

ALPINA 4* – от 35 404 грн | с завтраками

Номер в отеле ALPINA / Фото Coral Travel

Расположение: 3 минуты до пешеходной зоны Бад Хофгастайна, рядом с подъемником Шлоссальм и автобусной остановкой.

3 минуты до пешеходной зоны Бад Хофгастайна, рядом с подъемником Шлоссальм и автобусной остановкой. Изюминка: семейные традиции в сочетании с австрийским шармом и великолепный вид.

KRAMERWIRT ALPEN HOTEL 4* - 38 948 грн | с завтраками

Отдых в отеле KRAMERWIRT ALPEN HOTEL / Фото Coral Travel

Расположение: Майрхофен, долина Циллерталь.

Майрхофен, долина Циллерталь. Услуги для гостей: SPA на крыше с фантастическим видом, финская сауна, турецкая баня, теплые лавки, терраса, бар и вкусная кухня.

​Другие предложения Идея для путешествия: марсианские пейзажи Каппадокии на Новый Год

Стоимость указана за проживание одного человека в двухместном номере. В стоимость тура включены: перелет, проживание, питание, страховка. Цены и условия актуальны на момент написания статьи.

Лучшие предложения зимнего отдыха в Австрии / Фото Coral Travel

Искать и покупать туры в Австрию онлайн вы можете на сайте Coral Travel.