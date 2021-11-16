Ідея для подорожі у січні: гірськолижна Австрія, яка закохає у себе кожного

Альпійські гори займають більшу частину території Австрії. Вкриті снігом та льодом вершини, високогірні дороги та перевали, тихі та затишні селища, а ще – першокласні курорти.

Усе це робить Австрію справжнім раєм для гірськолижника. Як відпочити тут із будь-яким рівнем доходу – читайте далі.

Це цікаво Зимова подорож до Туреччини: чому варто поїхати в Каппадокію і як обрати тур

3 причини побувати в Австрії

Гірськолижний відпочинок в Австрії / Фото Coral Travel

Спуски "для всіх". На австрійських курортах відповідна траса знайдеться для лижника будь-якого рівня підготовки. Досвідчені спортсмени відкривають для себе екстремальні траси, а початківці можуть випробувати свої вміння на пологих спусках.

Доглянутість. Зі сніжним покровом на місцевих курортах ніколи не виникає проблем. Але якщо на трасі утворилась нерівність, її моментально усунуть снігові гармати.

Розваги на будь-який смак. У перервах між катанням тут можна зайнятись шопінгом, дослідженням архітектури та місцевих пам’яток, а також зіграти в активні ігри чи взяти участь у змаганнях.

Як відпочити в Австрії взимку / Фото Coral Travel

Дивіться також Ідея для подорожі взимку: гірськолижний та захоплюючий Паландокен

Головні курорти

Головні гірськолижні курорти Австрії розташовані у трьох провінціях – Зальцбурзі, Тиролі та Каринтії.

Зальцбург – це курорти з суперсучасним обладнанням та найкращими лижними трасами. Гірськолижний сезон тут триває з початку грудня до початку квітня, а на льодовику Кітцштайнхорн можна кататися цілий рік. Безперечна родзинка Зальцбурга – містечко Цель ам Зее на березі мальовничого озера. На його території працюють більше ніж 60 витягів та діють лижні школи.

Австрія – рай для лижників / Фото Coral Travel



Тироль часто називають "серцем Альп", адже він славиться чудовими горами і долинами. Основні центри зимового відпочинку тут – Ішгль, Серфаус, Зельден, Зеєфельд, Майрхофен, Кітцбюель.



Каринтія розташована на самому півдні Австрії. Головні локації – Бад Кляйнкірхайм, Боденталь, Несфельд-Хермагор.

Зимові канікули в Австрії / Фото Coral Travel

Кращі пропозиції на виліт 02.01.2022, 7 ночей:

COOEE ALPIN BAD KLEINKIRCHHEIM 3* – від 27 032 грн | зі сніданками

Номер у готелі COOEE ALPIN BAD KLEINKIRCHHEIM / Фото Coral Travel

Розташування: кілометр до термального SPA, 600 метрів до термального курорту Ремебрад.

кілометр до термального SPA, 600 метрів до термального курорту Ремебрад. Послуги для гостей: сауна, Wi-Fi, сімейні номери з чудовим краєвидом на гори.

ALPINA 4* – від 35 404 грн | зі сніданками

Номер у готелі ALPINA / Фото Coral Travel

Розташування: 3 хвилини до пішохідної зони Бад Хофгастайна, поруч з підйомником Шлоссальм та автобусною зупинкою.

3 хвилини до пішохідної зони Бад Хофгастайна, поруч з підйомником Шлоссальм та автобусною зупинкою. Родзинка: сімейні традиції у поєднанні з австрійським шармом та чудовий краєвид.

KRAMERWIRT ALPEN HOTEL 4* — 38 948 грн | зі сніданками

Відпочинок у готелі KRAMERWIRT ALPEN HOTEL / Фото Coral Travel

Розташування: Майрхофен, долина Циллерталь.

Майрхофен, долина Циллерталь. Послуги для гостей: SPA на даху з фантастичним краєвидом, фінська сауна, турецька лазня, теплі лавки, тераса, бар та смачна кухня.

Інші пропозиції Ідея для подорожі: марсіанські пейзажі Каппадокії на Новий Рік

Вартість вказана за проживання однієї людини у двомісному номері. До вартості туру включено: переліт, проживання, харчування, страховку. Ціни та умови актуальні на момент написання статті.

Найкращі пропозиції зимового відпочинку в Австрії / Фото Coral Travel

Шукати та купувати тури до Австрії онлайн ви можете на сайті Coral Travel.