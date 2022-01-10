Некоторые предметы в гостиничной комнате не дезинфицируют каждый день. Уборщицы и горничные имеют слишком мало времени, чтобы уделить им должное внимание.

Интересно Отдых в Египте: особенности каждого из главных курортов популярной страны

Комод

Будьте уверены, почти в каждой гостинице комод не входит в ежедневный ритуал уборки. Потому полочки в нем точно хранят следы предыдущих жильцов.

Сложно узнать, что лежало перед вами в ящике – возможно, кто-то ставил на полку ботинки или грязный чемодан. В любом случае складывать туда белье или одежду – плохая идея.

Если вы хотите использовать комод или шкаф – не поленитесь и тщательно вымойте все сами перед тем, как складывать туда вещи.

Coral – это горнолыжно! Выберите вариант зимнего отдыха на любой вкус на сайте Coral Travel .

Одеяло

Речь идет о верхнем одеяле, которым накрывают кровать. Его точно не стирают после каждого гостя. Поэтому лучшее решение – не садиться на это одеяло и не укрываться им.



Верхнее одеяло на кровати редко стирают / Фото Unsplash

Аккуратно сложите его и спрячьте. По той же причине лучше не касаться штор и тюли – их стирают редко.

Актуально Важный совет: почему на отдыхе в Египте лучше прятать браслет из отеля

Посуда

Не пользуйтесь стеклянной посудой в номере, не помыв ее очень тщательно. Стаканы и тарелки меняют только тогда, когда на них есть внешние признаки загрязнения.