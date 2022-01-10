Их почти никогда не моют: 3 вещи, которыми лучше не пользоваться в отелях

Туристы часто воспринимают гостиничный номер, как собственное жилье, а потому пренебрегают правилами гигиены. Рассказываем, каких вещей нужно избегать, если не хотите столкнуться с большим количеством бактерий.

Некоторые предметы в гостиничной комнате не дезинфицируют каждый день. Уборщицы и горничные имеют слишком мало времени, чтобы уделить им должное внимание.

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Комод

Будьте уверены, почти в каждой гостинице комод не входит в ежедневный ритуал уборки. Потому полочки в нем точно хранят следы предыдущих жильцов.

Сложно узнать, что лежало перед вами в ящике – возможно, кто-то ставил на полку ботинки или грязный чемодан. В любом случае складывать туда белье или одежду – плохая идея.

Если вы хотите использовать комод или шкаф – не поленитесь и тщательно вымойте все сами перед тем, как складывать туда вещи.

Одеяло

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Речь идет о верхнем одеяле, которым накрывают кровать. Его точно не стирают после каждого гостя. Поэтому лучшее решение – не садиться на это одеяло и не укрываться им.



Верхнее одеяло на кровати редко стирают / Фото Unsplash

Аккуратно сложите его и спрячьте. По той же причине лучше не касаться штор и тюли – их стирают редко.

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Посуда

Не пользуйтесь стеклянной посудой в номере, не помыв ее очень тщательно. Стаканы и тарелки меняют только тогда, когда на них есть внешние признаки загрязнения.

Если стакан или чашка выглядят чистыми, их не будут менять. Даже грязную посуду часто моют не слишком тщательно. Обычно ее просто ополаскивают под краном.