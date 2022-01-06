Интересует туристов: почему в египетских отелях работают преимущественно мужчины

Если вы бывали в популярной курортной стране, то, пожалуй, заметили, что весь персонал в магазинах, гостиницах, ресторанах – в основном мужчины. Женщин там встретить достаточно сложно.

Причиной тому законы шариата. Эти строгие правила утверждают, что женщины должны ухаживать за домом и детьми, а обязанность зарабатывать деньги возлагается на мужчин.

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Что такое законы шариата

Это религиозные предписания, регулирующие нравственные ценности и совесть мусульман. Эти правила регулируют практически все сферы жизни. Законы шариата не являются подлинными законами, поэтому юридического наказания за их нарушение не существует.

Источник: Это религиозные предписания, регулирующие нравственные ценности и совесть мусульман. Эти правила регулируют практически все сферы жизни. Законы шариата не являются подлинными законами, поэтому юридического наказания за их нарушение не существует.Источник: Википедия

Женщинам нельзя работать на тяжелой работе

Хотя реальные законы государства не запрещают женщинам работать, исторически сложилось так, что эту роль принимают на себя преимущественно мужчины. Общественный строй не приветствует женщин на работе – особенно в сфере обслуживания.



Работу в отелях выбирают преимущественно мужчины / Фото Unsplash

Впрочем, женщин на работе все равно можно увидеть – например, в аэропорту, где они работают в службе безопасности и совершают досмотр лиц женского пола.

Также многие женщины выбирают профессии, связанные с интеллектуальным трудом: они трудятся учителями, инженерами, юристами, бухгалтерами и так далее.

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Даже если женщина хочет работать, ей вряд ли разрешат выбрать такую ​​работу:

в вечернее и ночное время,

на вредной и тяжелой работе – поэтому здесь почти нет женщин-посудомоек, горничных, уборщиц и так далее.

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Впрочем, времена меняются и взгляды общества тоже. Сегодня женщины в Египте время от времени устраиваются на работу и в отели. Страна совсем небогатая – потому еще одни рабочие руки в семье могут пригодиться.