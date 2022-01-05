Обмен денег в Египте

В этой стране советуют обменивать деньги в официальных пунктах обмена или в банках. Это уменьшает вероятность того, что вас обманут и дадут меньше денег, чем нужно.

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Есть еще один простой и безопасный способ менять деньги – банкоматы. Они обменивают валюты по курсу банка, делают это без пластиковой карты, не берут комиссию. Банкоматы работают круглосуточно, здесь не нужно показывать свой паспорт – словом, это самый удобный способ для туристов.

Почему в Египте лучше не платить евро

В этой стране везде принимают популярные мировые валюты – доллары и евро. Однако расчет в евро может оказаться крайне невыгодным. Обычно продавцы считают цены по курсу "1 доллар равняется 1 евро", что вовсе не в пользу покупателя.

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Пересчитайте сдачу



Во время шопинга в Египте внимательно пересчитывайте сдачу / Фото Pexels

Если вы приобретаете что-то и платите крупными купюрами, не спешите уходить. Обязательно остановитесь и при продавце пересчитайте сдачу.

В Египте часто могут не дать нужную сумму сдачи, заменить крупные купюры меньшими, которые похожи визуально, или "подсунуть" туристам вышедшие из обращения старые фунты.

Приготовьте мелкие доллары

В египетских гостиницах, а также на экскурсиях принято оставлять чаевые. Обычно их сумма составляет 1 доллар. Будьте готовы к этому и сразу давайте мелкие купюры.

Если вы дадите большую купюру, сдачу можете не дождаться.

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Не покупайте экскурсии на улице

Часто туристы покупают экскурсии не у своего туроператора, а у уличных продавцов. Это и неудивительно – часто цены там намного дешевле.



Лучше покупать экскурсии у своего туроператора / Фото Pexels