Обмен денег в Египте
В этой стране советуют обменивать деньги в официальных пунктах обмена или в банках. Это уменьшает вероятность того, что вас обманут и дадут меньше денег, чем нужно.
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Есть еще один простой и безопасный способ менять деньги – банкоматы. Они обменивают валюты по курсу банка, делают это без пластиковой карты, не берут комиссию. Банкоматы работают круглосуточно, здесь не нужно показывать свой паспорт – словом, это самый удобный способ для туристов.
Почему в Египте лучше не платить евро
В этой стране везде принимают популярные мировые валюты – доллары и евро. Однако расчет в евро может оказаться крайне невыгодным. Обычно продавцы считают цены по курсу "1 доллар равняется 1 евро", что вовсе не в пользу покупателя.
Пересчитайте сдачу
Во время шопинга в Египте внимательно пересчитывайте сдачу / Фото Pexels
Если вы приобретаете что-то и платите крупными купюрами, не спешите уходить. Обязательно остановитесь и при продавце пересчитайте сдачу.
В Египте часто могут не дать нужную сумму сдачи, заменить крупные купюры меньшими, которые похожи визуально, или "подсунуть" туристам вышедшие из обращения старые фунты.
Приготовьте мелкие доллары
В египетских гостиницах, а также на экскурсиях принято оставлять чаевые. Обычно их сумма составляет 1 доллар. Будьте готовы к этому и сразу давайте мелкие купюры.
Если вы дадите большую купюру, сдачу можете не дождаться.
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Не покупайте экскурсии на улице
Часто туристы покупают экскурсии не у своего туроператора, а у уличных продавцов. Это и неудивительно – часто цены там намного дешевле.
Лучше покупать экскурсии у своего туроператора / Фото Pexels
Но при таком варианте легко встретить мошенников. Во время таких экскурсии могут пренебрегать правилами безопасности, или "забыть" предупредить туристов о дополнительных расходах во время поездки.