В какие города "убегали" одинокие путешественники на День Святого Валентина

Каждый год многие хотят "спрятаться" от Дня Святого Валентина и провести его наедине с собой. Для этого выбирают города, в которых можно найти много развлечений.

Поисковая система Kayak обнародовала данные о городах, которые наиболее привлекают соло-путешественников. В этом году холостяки и холостячки обратили внимание на Стамбул.

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Почему выбирали Стамбул



У Стамбуле есть шанс познакомиться с другими путешественниками / Фото Unsplash

В этом городе есть немало достопримечательностей, интересных мест, пространства для прогулок, ресторанов и вечеринок. Даже одинокому путешественнику здесь непросто загрустить.

К тому же Турция – очень популярное направление для путешествий, поэтому не стала исключением и в "самый романтичный день в году".

В Стамбуле очень много туристов, которые путешествуют сами. Поэтому там есть возможность завести друзей или даже встретить кого-нибудь, с кем захочется иметь роман.

На какие еще города обращали внимание

Париж



Столица романтики в этом году привлекла немало одиноких путешественников / Фото Unsplash

Как ни странно, но именно столица романтики привлекла большое количество соло-туристов. Возможно, это происходит потому, что люди мечтают в Париже встретить любовь всей своей жизни.

Впрочем, в столице Франции путешественников ожидает огромное количество развлечений, поэтому, вероятно, одинокие путешественники едут за этим.

Рим

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022.на самые популярные направления.



В Риме можно наслаждаться достопримечательностями и местной едой / Фото Unsplash

Рим также называют хорошим городом для холостяков. Здесь можно целыми днями бродить среди старинных руин и вволю наслаждаться пиццей и пастой.

Также в Италии отменили обязательное ношение масок на улице – поэтому туристы здесь чувствуют себя свободнее.

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