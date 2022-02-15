Пошукова система Kayak оприлюднила дані про міста, які найбільше приваблюють соло-мандрівників. Цьогоріч холостяки та холостячки звернули свою увагу на Стамбул.
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Чому обирали Стамбул
У Стамбулі є чималий шанс познайомитися з іншими мандрівниками / Фото Unsplash
У цьому місті є чимало пам'яток, цікавих місць, простору для прогулянок, ресторанів та вечірок. Навіть самотньому мандрівнику тут непросто засумувати.
До того ж Туреччина – надзвичайно популярний напрям подорожей, тому не стала виключенням і в "найромантичніший день у році".
На які ще міста звертали увагу
Париж
Столиця романтики цьогоріч привабила чимало самотніх мандрівників / Фото Unsplash
Як не дивно, але саме столиця романтики привабила чималу кількість соло-туристів. Можливо, це відбувається тому, що люди мріють саме в Парижі зустріти кохання усього життя.
Втім, у столиці Франції на мандрівників чекає величезна кількість розваг, тому, ймовірно, самотні мандрівники їдуть саме за цим.
Рим
У Римі можна насолоджуватися пам'ятками та місцевою їжею / Фото Unsplash
Рим також називають хорошим містом для холостяків. Тут можна днями блукати серед старовинних руїн і досхочу насолоджуватися піцою й пастою.
Також в Італії скасували обов'язкове носіння масок на вулиці – тому туристи тут почуваються вільніше.
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