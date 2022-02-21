Какие рейсы выбирать, отправляясь в отпуск с детьми: советы от мамы-путешественницы

Путешествия с детьми бывают стрессовыми для родителей, но этот опыт можно облегчить. Один из вариантов – выбрать правильное время для путешествия.

Полезные советы для путешествий с детьми

Мама двоих детей и опытная путешественница Кармен Соньонви рассказала, что для семейных путешествий лучше выбирать утренние рейсы. В этом случае вероятнее всего удастся избежать задержек, а детям не придется скучать в ожидании.

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Если ваш рейс в 8 утра, чаще всего самолет уже подготовили ночью, вы садитесь и вылетаете как раз вовремя,

– рассказала Кармен.

Кроме того, утром в терминалах и залах ожидания в аэропортах обычно безлюдно, что добавляет удобства. Вы можете выбрать комфортные места, а дети побегать или изучить аэропорт, не мешая другим.

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Также Кармен и ее муж Серж дали и другие советы, которые пригодятся в путешествиях с детьми:

летать только с ручной кладью, чтобы не тратить время на ожидание багажа;

скачать музыку, фильмы, книги и прочее на девайсы, чтобы у детей было чем заняться даже если не будет доступа к интернету;

взять с собой игрушки, инструменты для рисования и другие вещи, которые нравятся детям и могут развлечь их в дороге.

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