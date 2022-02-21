Корисні поради для мандрівок з дітьми
Мама двох дітей та досвічена подорожувальниця Кармен Соньонві розповіла, що для сімейних мандрівок найкраще обирати ранкові рейси. У цьому випадку найімовірніше вдасться уникнути затримок, а дітям не доведеться нудьгувати в очікуванні.
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Якщо ваш рейс о 8 ранку, найчастіше літак вже підготували уночі, тож ви сідаєте та вилітаєте якраз вчасно,
– розповіла Кармен.
Окрім того, уранці в терміналах та залах очікування в аеропортах зазвичай нелюдно, що додає зручності. Ви зможете обрати комфортні місця, а діти побігали чи дослідити аеропорт, не заважаючи іншим.
Також Кармен та її чоловік Серж дали й інші поради, що стануть у пригоді у мандрівках з дітьми:
- літати лише з ручною поклажею, щоб не витрачати час на очікування багажу;
- завантажити музику, фільми, книги та інше на девайси, щоб діти мали чим зайнятися навіть якщо не буде доступу до інтернету;
- взяти із собою іграшки, інструменти для малювання та інші речі, які подобаються дітям та можуть розважити їх у дорозі.