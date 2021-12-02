Каких мест в самолете следует избегать, чтобы не замерзнуть: опыт стюардессы

Полет в самолете, особенно если он длительный, хочется сделать как можно более комфортным. Едва ли не самое важное для этого – правильно выбрать место.

Стюардесса Виктория Ли, которая ведет блог о путешествиях в тиктоке, рассказала подписчикам, каких мест в самолете следует избегать тем людям, которые часто мерзнут в полете. Это особенно актуально в холодное время года, когда погода за бортом не радует теплом.

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Как не замерзнуть в самолете

По словам Виктории, во время полета холоднее всего бывает пассажирам, сидящим в рядах под номерами 7 – 15. Так что если вы предполагаете то, что можете замерзнуть, лучше выбрать место в другой части самолета.

Также на сиденьях у окна, очевидно, холоднее, чем у прохода, просто потому, что они ближе к внешней части самолета,

– добавила бортпроводница.

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Поддержание умеренной температуры воздуха на борту самолета необходимо для безопасности путешественников. Исследователи ASTM выяснили, что существует связь между высокими давлением и температурой в салоне и риском пассажиров потерять сознание, что случается довольно часто. Поэтому низкую температуру обеспечивают, чтобы снизить количество таких инцидентов.

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Конечно, это тоже имеет свои нюансы. Людям, чувствительным к холоду, трудно чувствовать себя комфортно в таких условиях. Именно поэтому им пригодятся знания о самых холодных местах в самолете. Кроме того, не нужно забывать и о теплой одежде, носках и пледе, которые следует взять с собой на борт.