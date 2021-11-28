Этот совет дала путешественникам стюардесса Фиона Маллисон. Женщина проработала бортпроводницей 16 лет.

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Где не стоит садиться в бизнес-классе

Даже в бизнес-классе можно попасть на не очень хорошее место. Таким бывшая стюардесса назвала последний ряд, после которого начинается эконом-класс.

Дело в том, что в эконом-классе впереди почти всегда располагают детскую люльку. Там больше места, потому родителей с малышами сажают туда.



Родителей с малышом в люльке часто сажают на первый ряд в эконом-классе / Фото Unsplash

Это может отличаться в зависимости от авиакомпании, однако, как правило, так и выходит,

– рассказывает Фиона Маллисон.

Вероятно, во время полета крошечный ребенок будет кричать и плакать. Поэтому отдохнуть в своем комфортном кресле бизнес-класса наряд не удастся.

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