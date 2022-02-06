Соленая и жирная пища
Острая, слишком жирная или соленая еда кажется очень вкусной. Однако ее лучше всеми силами избегать при перелете – такие продукты могут вызвать легкую тошноту.
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Слишком тяжелая пища – например, бургеры, пончики или чипсы могут создать чрезмерную нагрузку на пищеварительную систему. Поэтому высока вероятность наступления болей в животе, тяжести и тошноты.
На борту лучше избегать тяжелой и жирной пищи / Фото Unsplash
Алкоголь
Спиртные напитки в полете приводят к обезвоживанию организма. На высоте тело и так испытывает недостаток воды, поэтому лучше не нагружать его еще и алкоголем.
Капустные или крестоцветные овощи
К ним относятся цветная капуста, брюссельская капуста и листовая капуста, пак-чой и другие.
Хотя "на земле" эти овощи – суперполезный источник витаминов, в воздухе их лучше не есть. При полете они могут вызвать вздутие живота и сильный дискомфорт.
Много кофе
Кофеин может вызвать нарушение сна и обезвоживание организма. Как альтернативный вариант, попробуйте пить на борту травяной чай.
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