Как компактно собрать чемодан в путешествие: секреты от бывших стюардесс

Трудно найти более опытных путешественников, чем члены экипажа самолета. Они знают все секреты легких перелетов и правильной упаковки багажа, ведь делают это несколько раз в день.

Поэтому стюардессы и бортпроводники с радостью делятся советами, чтобы помочь менее опытным путешественникам. Недавно они рассказали, как компактно и удобно сложить чемодан в поездку.

Это интересно Планируем будущий отпуск: почему стоит бронировать туры в Турцию на 2022 год

Минимум места – максимум пользы

Дейзи Уайт, работавшая стюардессой в течение 12 лет, рассказала, как использовать свободное пространство максимально эффективно. По ее словам, пару носков можно завернуть вместе с двумя трусиками, а бюстгальтеры – аккуратно сложить внутрь платьев или футболок.

Также бывшая бортпроводница рекомендует брать с собой максимально легкую и необъемную обувь. Следует постараться, чтобы она было универсальной и подходила к разным обстоятельствам – выберите шлепанцы или сандалии, в которых вы сможете пойти и на пляж, и в ресторан.

Если вы собираетесь туда, где холодно, вместо того чтобы упаковывать теплые вещи в багаж – наденьте их, а в чемоданы положите легкие майки и футболки,

– сказала Дейзи Уайт.

Что касается косметики и средств гигиены, жидкие продукты следует переливать в маленькие бутылочки. Также можно покупать твердые шампуни и кондиционеры для волос – это гораздо удобнее, компактнее и экологичнее.

Составьте капсульный гардероб

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления.

Капсульный гардероб – лучший выбор для путешествия / Фото Freepik

Еще одна бывшая стюардесса Ханна Мерфи советует туристам изучить концепцию капсульного гардероба и использовать ее в жизни и в путешествиях. Она предполагает, что вся одежда объединена одним стилем и ее можно комбинировать и заменять в разных образах.

К примеру, к одним и тем же брюкам можно надеть разные рубашки, футболки или обувь. Такой подход к одежде позволяет брать с собой минимум вещей и при этом выглядеть красиво и разнообразно.

История сервиса по аренде жилья Airbnb: смотрите видео