Саме тому стюардеси та бортпровідники з радістю діляться порадами, аби допомогти менш досвіченим туристам. Нещодавно вони розповіли, як компактно та зручно скласти валізу у поїздку.

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Мінімум місця – максимум користі

Дейзі Вайт, яка працювала стюардесою протягом 12 років, розповіла, як використати вільний простір максимально ефективно. За її словами, пару шкарпеток можна загорнути разом із двома трусиками, а бюстгальтери – акуратно скласти всередину суконь чи футболок.

Також колишня бортпровідниця рекомендує брати із собою максимально легке та необ'ємне взуття. Варто постаратися, аби воно було універсальним та пасувало до різних обставин – оберіть шльопанці чи сандалі, в яких ви зможете піти і на пляж, і до ресторану.

Якщо ви збираєтесь туди, де холодно, замість того, щоб пакувати теплі речі у багаж – одягніть їх, а до валізи покладіть легкі майки та футболки,

– сказала Дейзі Вайт.

Що стосується косметики та засобів гігієни, рідкі продукти варто переливати у маленькі пляшечки. Також можна купувати тверді шампуні та кондиціонери для волосся – це набагато зручніше, компактніше та екологічніше.

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.

Складіть капсульний гардероб

Капсульний гардероб – найкращий вибір для подорожі / Фото Freepik

Ще одна колишня стюардеса Ханна Мерфі радить туристам вивчити концепцію капсульного гардероба, і використовувати її в житті та в подорожах. Вона передбачає, що увесь одяг об'єднаний одним стилем і його можна комбінувати та замінювати у різних образах.

До прикладу, до одних і тих самих штанів можна одягнути різні сорочки, футболки чи взуття. Такий підхід до одягу дозволяє брати із собою мінімум речей, і при цьому виглядати красиво та різноманітно.

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