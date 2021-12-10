Кому это нужно: работники гостиниц назвали самые странные просьбы своих жителей
Источник:Sky News
Представители британской сети отелей Travelodge назвали самые удивительные просьбы их клиентов, которые они получали в 2021 году. Интересно, что многие из них так или иначе связаны с животными.
Чем удивили отельеров гости
Конечно, жители гостиниц выдвигают не так много странных просьб и требований. Чаще всего от них можно услышать стандартные вопросы, касающиеся национальных особенностей, местной кухни, интересных локаций, обычаев и традиций.
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Тогда, когда это возможно, команда наших отелей сделает все возможное, чтобы помочь клиентам решить сложную задачу,
– сказала пресс-секретарь Travelodge Шакила Ахмед.
Но это удается не всегда. Некоторые из гостей все же смогли сбить с толку отельеров, как вот горничную, которую попросили спеть в соседнем номере, чтобы убедиться, что комната достаточно звукоизолированна.
Вот самые удивительные просьбы от жителей Travelodge, которые вспомнили работники:
- устроить послеобеденное чаепитие с пандами;
- организовать появление падающей звезды в 22:00;
- узнать, где и когда можно увидеть змей;
- заставить чаек петь, а не кричать;
- поставить в номер детский бассейн, чтобы у рыбок гостя было просторное место для ночлега.
Довольно часто жители придирчиво выбирают расположение комнаты и желаемый вид из окна, но иногда они крайне странно аргументируют свой выбор. К примеру, клиент одного из отелей хотел заселиться в комнату с окном, выходящим на юг, чтобы утренний солнечный свет зарядил его ауру.