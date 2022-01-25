В курортной Анталье выпал самый сильный снег за последние 29 лет: атмосферные фото

Некоторые города Турции покрылись снегом, и курортная Анталья не стала исключением. Это случалось и раньше, но настолько сильного снегопада не было уже 29 лет.

Количество осадков в прибрежных районах Антальи стало самым большим с 7 января 1993 года. Тогда землю укрыл снежный слой толщиной в 5 сантиметров.

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Снегопад в Анталье

Снег начал падать в 3 часа ночи. Ближе к морю он был мокрым, но немного выше остался лежать на земле, порадовав местных жителей. Метеорологи заранее предупредили их о погоде, так что многие из них не спали ночью, чтобы застать снегопад.

Снег в Анталье: смотрите видео



Анталийцы семьями выходили на улицу, ловили снег, играли в снежки и фотографировались. Они были в восторге от сказочной погоды, ведь некоторые из них видели такой снег впервые.

Врач Мехмет Айни, пришедший посмотреть на снег со своей семьей, рассказал, что вернулся с дежурства в больнице, но не мог спать и пропустить такую ​​погоду. Поэтому он привел дочь на смотровую площадку Коньяалты, чтобы она увидела снегопад.

Жители Антальи ночью вышли на улицу смотреть на снег / Фото Yeni Safak

36-летняя Эсма Йылмаз поделилась, что когда сильный снег шел 29 лет назад, она училась в начальной школе. Теперь она увидела его уже со своими детьми.

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Охранник Сербулент Явуз проснулся утром, чтобы поехать на работу и был вынужден почистить машину от снега. Мужчина рассказал, что во время снегопада 1993 года ему было 5 лет, и снова увидеть лежащий на земле снег стало для него счастьем.

Они сказали, что будет снег, но я не ожидал этого. Было очень много снега как для Антальи. Это было очень приятно,

– поделился 11-летний Буглем Уяр.

Снегопад в Анталье 25 января / Фото Yeni Safak

Метеорологи предполагают, что снег продержится до утра 26 января. Поэтому жители Анталии смогут еще немного порадоваться настоящей зимней погоде.

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