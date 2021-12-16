Лететь стоя или спать на багажных полках: какие уникальные идеи предлагают туристам

Вряд ли путешественники представляют, что в самолете можно лежать на "втором этаже" или сидеть напротив других пассажиров. Узнайте интересные идеи, которые предлагают авиакомпании.

Двухэтажная кабина – проект Chaise Longue

Эта конструкция предполагает, что пассажиры могут не только сидеть, но и вставать или вытягиваться в кресле во время полета. У них будет больше места, чтобы "размять ноги".

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Двухэтажная кабина дает больше места каждому пассажиру. Однако для этого придется пожертвовать верхними полками для багажа.



В проекте "Шезлонг" предусмотрено место, чтобы размять ноги / Фото Crystal Cabin Awards

Полет стоя – проект Skyrider

Эта концепция предполагает полет почти стоя – так можно вместить в кабину самолета гораздо больше пассажиров. Расстояние между сиденьями предлагают сделать всего 60 сантиметров. А "пристроиться" предлагают на кресло, больше похожее на сиденье велосипеда.

Этот проект поддался большой критике, учитывая сомнительное удобство таких полетов.



Проект кресел для полета стоя / Фото Francesca Street / CNN

Сидеть напротив – проект Flex Lounge

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления.

Проект предусматривал, что бортпроводники смогут передвигать кресла по собственному усмотрению. Тогда путешествующие вместе пассажиры будут сидеть друг напротив друга, рядами по 3 человека.

Однако вряд ли эту идею реализуют – автор проекта Том Хейнкель продал свою компанию и больше не занимается авиационным дизайном.



Кресла в этом проекте могут вращаться / Crystal Cabin Award

Капсула для сна – проект Toyota Boshoku Cloud Capsule

Эта идея предлагает пассажирам разместить ручную кладь под сиденьем, а верхние полки использовать как небольшие кабинки для сна.

Идея была вдохновлена капсульными гостиницами, популярными во всем мире.



Капсулы для сна / Фото Crystal Cabin Awards

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Больше конфиденциальности – проект Interspace

Здесь предусмотрены мягкие сиденья, которые можно раскладывать и складывать. "Крылья" на каждом сидении позволяют отгородиться от других пассажиров и лучше отдохнуть.



Проект предусматривает больше личного пространства / Фото Francesca Street / CNN

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