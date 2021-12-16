Лететь стоя или спать на багажных полках: какие уникальные идеи предлагают туристам
Источник:CNN Travel
Вряд ли путешественники представляют, что в самолете можно лежать на "втором этаже" или сидеть напротив других пассажиров. Узнайте интересные идеи, которые предлагают авиакомпании.
Двухэтажная кабина – проект Chaise Longue
Эта конструкция предполагает, что пассажиры могут не только сидеть, но и вставать или вытягиваться в кресле во время полета. У них будет больше места, чтобы "размять ноги".
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Двухэтажная кабина дает больше места каждому пассажиру. Однако для этого придется пожертвовать верхними полками для багажа.
В проекте "Шезлонг" предусмотрено место, чтобы размять ноги / Фото Crystal Cabin Awards
Полет стоя – проект Skyrider
Эта концепция предполагает полет почти стоя – так можно вместить в кабину самолета гораздо больше пассажиров. Расстояние между сиденьями предлагают сделать всего 60 сантиметров. А "пристроиться" предлагают на кресло, больше похожее на сиденье велосипеда.
Этот проект поддался большой критике, учитывая сомнительное удобство таких полетов.
Проект кресел для полета стоя / Фото Francesca Street / CNN
Сидеть напротив – проект Flex Lounge
Проект предусматривал, что бортпроводники смогут передвигать кресла по собственному усмотрению. Тогда путешествующие вместе пассажиры будут сидеть друг напротив друга, рядами по 3 человека.
Однако вряд ли эту идею реализуют – автор проекта Том Хейнкель продал свою компанию и больше не занимается авиационным дизайном.
Кресла в этом проекте могут вращаться / Crystal Cabin Award
Капсула для сна – проект Toyota Boshoku Cloud Capsule
Эта идея предлагает пассажирам разместить ручную кладь под сиденьем, а верхние полки использовать как небольшие кабинки для сна.
Идея была вдохновлена капсульными гостиницами, популярными во всем мире.
Капсулы для сна / Фото Crystal Cabin Awards
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Больше конфиденциальности – проект Interspace
Здесь предусмотрены мягкие сиденья, которые можно раскладывать и складывать. "Крылья" на каждом сидении позволяют отгородиться от других пассажиров и лучше отдохнуть.
Проект предусматривает больше личного пространства / Фото Francesca Street / CNN
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