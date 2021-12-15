Как грузят чемоданы

Недавно в сети показали, как работают грузчики в аэропорту. Им приходится стоять на коленях в узком отсеке и перекидывать огромные чемоданы. Скорость работы грузчика – 17 чемоданов в минуту.

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Поскольку чемоданы складывают друг на друга, то первыми обычно в "пирамиду" попадают большие и тяжелые. А на самый верх ставят багаж с наклейками "хрупкое".

Лайфхак. Если хотите получить свой чемодан как можно скорее, наклейте на него наклейку "хрупкий груз".



Путешественники часто сетуют, что им приходится долго ждать багаж / Фото Unsplash

Как может потеряться багаж

Чемодан может потеряться, если от него оторвалась лента со штрихкодом. Также багаж часто теряется во время стыковых рейсов – если между рейсами менее 90 минут, его могут не успеть переместить с самолета на самолет.

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Согласно статистике, 85% потерянного багажа возвращают в течение 2 дней. И только 7% потерянного багажа никогда не находят.

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После того как вы отдали чемодан на стойке регистрации, он проходит следующие этапы:

попадает на конвейерную ленту,

оттуда – в автоматическую систему, которая сканирует штрих-код на наклейке, и направляет багаж к нужным воротам,

дальше чемоданы проходят сканер – так их проверяют на наличие опасных предметов,

после этого чемоданы сортируют в соответствии с направлением,

далее багаж попадает в самолет,

в зависимости от модели самолета, он может храниться на полу или в специальных контейнерах.