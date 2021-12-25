Лето целый год: куда чаще всего едут зимовать украинские фрилансеры

Среди украинцев все популярнее тренд зимовать в теплых странах. Из разных вариантов обычно выбирают те, где жить недорого и комфортно.

Пандемия показала, что люди многих профессий могут работать удаленно. Немало специалистов зимой мигрируют на курорты, где можно совмещать отдых и работу. Узнайте, какие страны стали наиболее популярными среди украинцев для зимовки.

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Турция



Турция привлекает путешественников своей близостью и доступностью / Фото Unsplash

Это направление оказалось самым популярным в 2021 году. Путешественники выбирают недорогие отели с завтраками в курортных городах, или же снимают квартиры. Отдельная категория людей может позволить себе в течение длительного времени жить в отеле с системой "все включено".

Срок пребывания в стране людей, объединяющих работу и отдых, обычно длится не менее 28 дней.

Таиланд

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления.



Зимовать в Таиланде недорого / Фото Unsplash

Это направление было популярно среди "зимовников" еще до пандемии. Жить в стране недорого, туристам доступны отели и апартаменты на любой вкус.

Проблем с перелетом тоже обычно не возникает. Но в Таиланд достаточно строгие правила въезда из-за коронавируса– туристы должны из аэропорта отправиться в гостиницу, сделать экспресс-текст на антиген, а затем находиться на карантине в разрешенных провинциях от 5 до 10 дней, в зависимости от статуса вакцинации. Только после этого они могут начать путешествие по всему Таиланду.

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Египет



Египет также популярен среди фрилансеров / Фото Unsplash

На третьем месте среди любителей зимовки на курортах оказался Египет. Туристы поселяются здесь не только в привычных отелях, но часто арендуют виллы и апартаменты.

Обычно в Египет едут на месяц и больше.

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