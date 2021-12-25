Лето целый год: куда чаще всего едут зимовать украинские фрилансеры
Источник:РБК-Украина
Среди украинцев все популярнее тренд зимовать в теплых странах. Из разных вариантов обычно выбирают те, где жить недорого и комфортно.
Пандемия показала, что люди многих профессий могут работать удаленно. Немало специалистов зимой мигрируют на курорты, где можно совмещать отдых и работу. Узнайте, какие страны стали наиболее популярными среди украинцев для зимовки.
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Турция
Турция привлекает путешественников своей близостью и доступностью / Фото Unsplash
Это направление оказалось самым популярным в 2021 году. Путешественники выбирают недорогие отели с завтраками в курортных городах, или же снимают квартиры. Отдельная категория людей может позволить себе в течение длительного времени жить в отеле с системой "все включено".
Срок пребывания в стране людей, объединяющих работу и отдых, обычно длится не менее 28 дней.Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления. Подробнее узнайте здесь.
Таиланд
Зимовать в Таиланде недорого / Фото Unsplash
Это направление было популярно среди "зимовников" еще до пандемии. Жить в стране недорого, туристам доступны отели и апартаменты на любой вкус.
Проблем с перелетом тоже обычно не возникает. Но в Таиланд достаточно строгие правила въезда из-за коронавируса– туристы должны из аэропорта отправиться в гостиницу, сделать экспресс-текст на антиген, а затем находиться на карантине в разрешенных провинциях от 5 до 10 дней, в зависимости от статуса вакцинации. Только после этого они могут начать путешествие по всему Таиланду.
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Египет
Египет также популярен среди фрилансеров / Фото Unsplash
На третьем месте среди любителей зимовки на курортах оказался Египет. Туристы поселяются здесь не только в привычных отелях, но часто арендуют виллы и апартаменты.
Обычно в Египет едут на месяц и больше.
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