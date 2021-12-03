При упаковке багажа путешественники часто допускают ошибки, усложняющие эту задачу. Но, зная их, неправильных действий можно легко избежать.
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Не составлять список
Первое, что нужно сделать, собираясь в путь, – составить список необходимых вещей. Для этого нужно хорошо обдумать, куда вы едете, сколько будет продолжаться путешествие, какие вещи вам необходимы. Это поможет ничего не забыть и не набрать лишних вещей.
Не проверять ограничения веса и размеров чемоданов
Важно ознакомиться с правилами авиаперевозчика и ограничениями, установленными на размер и вес багажа. Это может казаться скучным и ненужным, но точно убережет от неприятных сюрпризов и незапланированных расходов в аэропорту.
Только после того, как вы убедитесь, что сумки и чемоданы соответствуют установленным параметрам, можно начинать собираться. А когда закончите, не забудьте взвесить то, что берете с собой – возможно, вам придется оставить что-нибудь дома или перепаковать.
Брать лишнее
Как показывает практика, люди, которые берут в отпуск слишком много вещей, в лучшем случае используют половину из них. Остальные просто бесцельно путешествует по миру, занимая место и усложняя передвижение.
Отнеситесь к упаковке вещей ответственно / Фото Unsplash
Хорошо продумайте, что нужно взять с собой. Подберите одежду так, чтобы из нее можно было составить как можно больше комбинаций и использовать в разных ситуациях – и для отдыха на пляже, и для ужина в ресторане.
Особое внимание следует обратить на обувь. Если речь идет не о шлепанцах или сандалиях, обувь будет занимать слишком много места. Выберите 2 – 3 универсальные пары из вашего гардероба, а самую объемную из которых обуйте в дорогу.
Некоторые вещи, в частности "расходные материалы" типа средств гигиены, можно купить на месте. Это не будет дорого, но сделает поездку более комфортной.
Складывать одежду
Кажется, что об этом лайфхаке уже давно знают все, но все равно встречаются люди, которые продолжают складывать одежду традиционным способом. Однако у метода скручивания вещей в рулоны есть несколько преимуществ. Во-первых, это позволяет эффективнее использовать место, а во-вторых – не образует складок на одежде. Еще надежнее будет, если вы закрепите скрученную одежду канцелярскими или другими резинками.
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Не оставлять место в чемодане
Большинство путешественников в путешествии занимаются шоппингом или покупают сувениры для друзей и родных. Делать это не запрещено, но когда приходит время собирать чемоданы перед возвращением домой, а лишнего места нет, могут возникнуть проблемы.
Об этом следует подумать еще до начала поездки. Если планируете покупать что-нибудь в отпуске, позаботьтесь о том, чтобы оставить свободное место для своих будущих покупок.
Собирать вещи в последний момент
Не откладывайте упаковку на последнюю минуту / Фото Freepik
Важно уделить упаковке чемоданов достаточно времени. Если делать это в последний момент, есть большой риск взять ненужное, забыть необходимое и неправильно использовать пространство. Запланируйте собирание вещей заранее, составьте список и следуйте ему без спешки, и тогда ваше путешествие пройдет удачно. По крайней мере, та его часть, что касается багажа.