При упаковке багажа путешественники часто допускают ошибки, усложняющие эту задачу. Но, зная их, неправильных действий можно легко избежать.

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Не составлять список

Первое, что нужно сделать, собираясь в путь, – составить список необходимых вещей. Для этого нужно хорошо обдумать, куда вы едете, сколько будет продолжаться путешествие, какие вещи вам необходимы. Это поможет ничего не забыть и не набрать лишних вещей.

Не проверять ограничения веса и размеров чемоданов

Важно ознакомиться с правилами авиаперевозчика и ограничениями, установленными на размер и вес багажа. Это может казаться скучным и ненужным, но точно убережет от неприятных сюрпризов и незапланированных расходов в аэропорту.

Только после того, как вы убедитесь, что сумки и чемоданы соответствуют установленным параметрам, можно начинать собираться. А когда закончите, не забудьте взвесить то, что берете с собой – возможно, вам придется оставить что-нибудь дома или перепаковать.

Брать лишнее

Как показывает практика, люди, которые берут в отпуск слишком много вещей, в лучшем случае используют половину из них. Остальные просто бесцельно путешествует по миру, занимая место и усложняя передвижение.

Отнеситесь к упаковке вещей ответственно / Фото Unsplash

Хорошо продумайте, что нужно взять с собой. Подберите одежду так, чтобы из нее можно было составить как можно больше комбинаций и использовать в разных ситуациях – и для отдыха на пляже, и для ужина в ресторане.

Особое внимание следует обратить на обувь. Если речь идет не о шлепанцах или сандалиях, обувь будет занимать слишком много места. Выберите 2 – 3 универсальные пары из вашего гардероба, а самую объемную из которых обуйте в дорогу.

Некоторые вещи, в частности "расходные материалы" типа средств гигиены, можно купить на месте. Это не будет дорого, но сделает поездку более комфортной.

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Складывать одежду

Кажется, что об этом лайфхаке уже давно знают все, но все равно встречаются люди, которые продолжают складывать одежду традиционным способом. Однако у метода скручивания вещей в рулоны есть несколько преимуществ. Во-первых, это позволяет эффективнее использовать место, а во-вторых – не образует складок на одежде. Еще надежнее будет, если вы закрепите скрученную одежду канцелярскими или другими резинками.

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Не оставлять место в чемодане

Большинство путешественников в путешествии занимаются шоппингом или покупают сувениры для друзей и родных. Делать это не запрещено, но когда приходит время собирать чемоданы перед возвращением домой, а лишнего места нет, могут возникнуть проблемы.

Об этом следует подумать еще до начала поездки. Если планируете покупать что-нибудь в отпуске, позаботьтесь о том, чтобы оставить свободное место для своих будущих покупок.

Собирать вещи в последний момент

Не откладывайте упаковку на последнюю минуту / Фото Freepik