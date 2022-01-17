  1. Любители вечеринок

Некоторые гости любят устраивать громкие празднества прямо в гостиничном номере. Обычно такие вечеринки достаточно шумны и мешают другим посетителям.

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В худшем случае работникам потом приходится буквально собирать комнату "по кусочкам" – ведь во время таких вечеринок нередко портят имущество.

Никогда не забывайте, что комната в отеле предназначена исключительно для спокойного отдыха. Чтобы танцевать, слушать громкую музыку и употреблять алкоголь есть бары и рестораны.

  1. Те, кто приводит лишних людей

Иногда работники гостиниц сталкиваются со слишком экономными жителями. Такие люди пытаются поселить в своем номере дополнительных постояльцев.

К примеру, в двухместный номер с отдельными кроватями могут разместить 4 человека. Или не сообщить о том, что приехали с ребенком и он нуждается в дополнительной кровати за отдельную плату.

Какие туристы бесят владельцев отелей
Некоторые гости пытаются поселить в комнате дополнительных людей / Фото Unsplash

  1. Берут то, что плохо лежит

Некоторые недобросовестные путешественники не гнушаются имуществом отеля. Они могут украсть из комнаты полотенца, халаты, стаканы и другие вещи. Обычно такие люди еще хвастаются тем, как нажились на чужом.

  1. Полагают, что косметические средства – отличный сувенир

Особенно экономные туристы не хотят покупать близким подарки из поездки. Они берут все моющие средства и косметику, которую им дают в номере.

Кое-кто просит о новом наборе средств каждый день – чтобы забрать домой как можно больше маленьких бутылочек.

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  1. Хитрецы

Есть люди, которые хотят за маленькие деньги получить роскошный номер. Они часто пытаются обмануть работников.

Такие люди заказывают самую дешевую комнату, заезжают в нее, намеренно ломают технику или мебель, а затем требуют переселить их в комнату более высокой категории. Работники отеля редко могут доказать, что именно этот турист сломал вещь.

Однако в большинстве гостиниц уже знают об этой схеме мошенничества и заставляют нарушителей нести ответственность.