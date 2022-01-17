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Любители вечеринок
Некоторые гости любят устраивать громкие празднества прямо в гостиничном номере. Обычно такие вечеринки достаточно шумны и мешают другим посетителям.
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В худшем случае работникам потом приходится буквально собирать комнату "по кусочкам" – ведь во время таких вечеринок нередко портят имущество.
Никогда не забывайте, что комната в отеле предназначена исключительно для спокойного отдыха. Чтобы танцевать, слушать громкую музыку и употреблять алкоголь есть бары и рестораны.
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Те, кто приводит лишних людей
Иногда работники гостиниц сталкиваются со слишком экономными жителями. Такие люди пытаются поселить в своем номере дополнительных постояльцев.
К примеру, в двухместный номер с отдельными кроватями могут разместить 4 человека. Или не сообщить о том, что приехали с ребенком и он нуждается в дополнительной кровати за отдельную плату.
Некоторые гости пытаются поселить в комнате дополнительных людей / Фото Unsplash
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Берут то, что плохо лежит
Некоторые недобросовестные путешественники не гнушаются имуществом отеля. Они могут украсть из комнаты полотенца, халаты, стаканы и другие вещи. Обычно такие люди еще хвастаются тем, как нажились на чужом.
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Полагают, что косметические средства – отличный сувенир
Особенно экономные туристы не хотят покупать близким подарки из поездки. Они берут все моющие средства и косметику, которую им дают в номере.
Кое-кто просит о новом наборе средств каждый день – чтобы забрать домой как можно больше маленьких бутылочек.
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Хитрецы
Есть люди, которые хотят за маленькие деньги получить роскошный номер. Они часто пытаются обмануть работников.
Такие люди заказывают самую дешевую комнату, заезжают в нее, намеренно ломают технику или мебель, а затем требуют переселить их в комнату более высокой категории. Работники отеля редко могут доказать, что именно этот турист сломал вещь.
Однако в большинстве гостиниц уже знают об этой схеме мошенничества и заставляют нарушителей нести ответственность.