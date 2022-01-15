Лучше перестраховаться: почему нужно всегда проверять багаж после посадки

Большинство путешественников, забирая свои чемоданы с ленты багажа по прилету, не проверяют их, и зря. Всего минутка, потраченная на осмотр своих вещей, может уберечь от проблем.

Туристка Джина Шелдон узнала об этом на собственном горьком опыте. Она прилетела из Парижа в Бостон, забрала свой багаж и отправилась домой. Когда женщина открыла чемодан, вместо своих вещей и дорогих рождественских подарков нашла в нем пакеты с собачьим кормом, грязные футболки и пустые контейнеры для продуктов.

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Джина обратилась к авиакомпании, совершавшей рейс, но ей не смогли помочь из-за того, что она уже покинула аэропорт.

Вы вышли из багажного отделения и пошли домой, поэтому у нас нет возможности подтвердить, были ли эти вещи в вашей сумке при транспортировке или это произошло после того, как вы ушли,

– сказала Джина Шелдон ответ компании.

Поэтому проверять багаж нужно сразу в аэропорту. Обращайте внимание не только на внешний вид чемодана и есть ли на нем повреждения, но и его содержимое. Проверьте, есть ли в ней все ваши вещи, и если что-то не так – обратитесь к администрации аэропорта или представителям авиакомпании.

В этом случае проблему можно будет решить – вам помогут вернуть вещи или предложат компенсацию. Однако если вы обнаружите повреждение или пропажу за пределами аэропорта, на возмещение надеяться не стоит.

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