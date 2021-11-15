Миллионы цветных огней: как проходит розовый фестиваль на Мальдивах

Розовый фестиваль – волшебное время, когда на целом острове зажигают розовые огоньки. Люди носят розовую одежду и участвуют в многочисленных развлечениях.

Розовый фестиваль состоится уже в третий раз. Его проводит отель Hard Rock Hotel Maldives. В этом году он будет длиться с 21 декабря по 7 января.

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Что известно о Hard Rock Hotel

Это сеть отелей, расположенных по всему миру. Эта серия отелей стала продолжением всемирно известной сети заведений Hard Rock Cafe. "Изюминкой" сети являются интерьеры в рок-стиле, а также акцент на традиционную американскую кухню и напитки.



Так выглядит остров с неба / Фото Hard Rock Hotel Maldives

Во время празднования гостям предлагают познакомиться с культурой разных стран. Каждый день здесь будут разные еда и развлечения: бразильские, мексиканские, и, конечно, традиционные для Мальдив.

25 декабря, на католическое Рождество, гостям фестиваля будут предлагать традиционный глинтвейн и имбирное печенье. А завершается фестиваль гала-концертом и вечеринкой в ​​стиле Hard Rock.



Гостям предлагают одевать розовое, чтобы присоединиться к празднованию / Фото Hard Rock Hotel Maldives

На фестивале можно попасть на выступления рок-групп, вечеринки в бассейне и праздничные ужины, приуроченные к Новому году, католическому и православному Рождеству.



На фестивале выступают рок-группы / Фото Hard Rock Hotel Maldives

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Все украшают розовым декором: банкетные залы, места отдыха на пляже, и даже елку. Розовый фестиваль – фирменный праздник сети Hard Rock, ежегодно привлекающий многочисленных туристов.



Новогодняя елка / Фото Hard Rock Hotel Maldives



Гостей ждут яркие вечеринки / Фото Hard Rock Hotel Maldives