Маврикий – остров, расположенный в южных широтах Африки, на расстоянии около 900 километров от Мадагаскара. Этот райский уголок в Индийском океане точно не оставит безразличными даже опытных путешественников.
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Остров Маврикий / Фото Unsplash
Причины посетить Маврикий
- Приятная погода. Бухта индийского океана позволяет наслаждаться приятной температурой воздуха в любое время года. Температура воздуха здесь почти никогда не поднимается выше 35 градусов и не опускается ниже 18 градусов.
- Замечательный сервис. Тем, кто привык проводить отпуск роскошно и комфортно, Маврикий будет по душе. Местные владельцы бизнеса беспокоятся о сервисе: здесь хорошие отели и качественное обслуживание.
- Невероятные пляжи. Пляжи на острове широкие, живописные и с чистым светлым песком.
На Маврикии отличные пляжи / Фото Unsplash
- Архитектура. На острове осталось немало свидетельств пребывания португальцев, британцев, французов, оставивших здесь отличные образцы архитектуры своих стран.
Национальные парки на Маврикии / Фото Unsplash
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- Национальные парки. На острове расположены невероятные национальные парки и заповедники, впечатляющие ландшафтами, растительным и животным миром.
- Горы. Горный ландшафт образовался здесь в результате извержения вулкана. Горы здесь не очень высокие, но очень живописные и причудливые. Также остров пронизан сетью извилистых рек
Пейзажи Маврикия / Фото Unsplash