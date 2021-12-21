Модные бренды и местные продукты: что и где покупать в Стамбуле

Стамбул знаменит не только богатой и живописной историей, но и множеством магазинов, базаров, торговых центров и целых кварталов с киосками. Этот город – идеальный вариант для любителей заниматься шоппингом на отдыхе.

Торговля является важной частью турецкой культуры, поэтому здесь охотиться за обновками вдвое интереснее. Чтобы этот опыт был для вас успешным, нужно знать, что и где покупать в Стамбуле.

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Что купить в Стамбуле

Что обычно покупают в Стамбуле / Фото Unsplash

Одежда и обувь турецких и европейских производителей. Турецкие изделия известны отличным качеством и доступными ценами. А для любителей признанных европейских брендов найдутся модели не только из новых, но и старых коллекций, которые продаются по сниженной цене.

Турецкие изделия известны отличным качеством и доступными ценами. А для любителей признанных европейских брендов найдутся модели не только из новых, но и старых коллекций, которые продаются по сниженной цене. Текстиль. Постельное белье, полотенца, покрывала, халаты – отличный сувенир, который можно привезти из Стамбула для себя и в подарок близким. Все благодаря хорошему качеству и широкому ассортименту.

Постельное белье, полотенца, покрывала, халаты – отличный сувенир, который можно привезти из Стамбула для себя и в подарок близким. Все благодаря хорошему качеству и широкому ассортименту. Ковры. Настоящие турецкие ковры – это шедевры, которые можно назвать произведениями искусства. Они очень тяжелые и толстые из-за того, что сделаны вручную и сплетенные методом двойного узла. Это довольно дорогостоящая покупка, но она непременно будет служить вам долгие годы.

Настоящие турецкие ковры – это шедевры, которые можно назвать произведениями искусства. Они очень тяжелые и толстые из-за того, что сделаны вручную и сплетенные методом двойного узла. Это довольно дорогостоящая покупка, но она непременно будет служить вам долгие годы. Посуда. Турция славится производством посуды еще с 16 века, и с годами ничего не изменилось. Высококачественная посуда с оригинальным аутентичным дизайном – это то, что будет всегда напоминать вам о колоритном отпуске в Стамбуле.

Турция славится производством посуды еще с 16 века, и с годами ничего не изменилось. Высококачественная посуда с оригинальным аутентичным дизайном – это то, что будет всегда напоминать вам о колоритном отпуске в Стамбуле. Турецкие сладости, алкоголь и местные продукты. Эти товары едва ли не обязательны для покупки, ведь именно они являются самыми популярными сувенирами.

Лучшие торговые центры в Стамбуле

Несомненно, самый удобный выбор для шопинга – это торговые центры. Десятки магазинов собраны в одном месте, что позволяет купить все необходимое сразу, не тратя много времени. К тому же, фуд-корты и развлекательные зоны помогут отдохнуть от походов по магазинам, которые иногда бывают изнурительными.

Cevahir

Торговый центр Cevahir / Фото Marketna

Cevahir – это самый крупный торговый центр Стамбула. Он расположен в европейской части города – в районе Şişli. Это 6-этажное здание, объединившее в себе 350 магазинов и бутиков, где представлены турецкие и европейские бренды.

Здесь найдется все, что может понадобиться туристам – одежда, обувь, нижнее белье, товары для дома, мебель, бытовая техника и многое другое. Кроме того, у Cevahir есть и где развлечься – десятки аттракционов, аркадные игры, боулинг, 11 кинотеатров, огромное количество кафе и ресторанов.

Forum Istanbul

Торговый центр Forum Istanbul / Фото - TripAdvisor

Другой торговый центр Forum Istanbul расположился в азиатской части города – в районе Bayrampaşa. Он несколько меньше чем Cevahir, но все равно поражает своими размерами.

Всего здесь более 300 магазинов различных брендов и направлений. Кроме стандартных кафе, ресторанов и кинотеатров, здесь есть тренажеры для полетов на вертолете, песчаный замок и самый известный в городе аквариум Sea Life, где проживают более 15 000 морских существ.

Marmara Forum

Шоппинг-центр Marmara Forum / Фото Marmara Forum

Современный торговый центр Marmara Forum в районе Zeytinburnu – одно из любимых мест местных жителей. Здесь можно купить разнообразные товары от одежды до техники. В Marmara Forum представлено особенно много турецких брендов, которые пользуются популярностью не меньше европейских.

Особенность этого ТЦ в том, что во многих кафе и ресторанах здесь есть открытые террасы, из которых открывается живописный вид на Мраморное море и Стамбул. Вечером здание подсвечивается огоньками и напоминает корабль.

Самые известные рынки и базары

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Какими удобными не были бы торговые центры, а любители традиций и истории выбирают для шопинга аутентичные базары и рынки. Это старинные местные локации, где можно найти много интересного и хорошо поторговаться. А в Турции это не только способ хорошо сэкономить, но и возможность прекрасно развлечься.

Гранд-Базар

Гранд-Базар в Стамбуле / Фото Unsplash

Стамбульский Гранд-базар – это один из самых больших крытых рынков в мире. Он расположен в историческом районе Sultanahmet, недалеко от Голубой мечети и собора Святой Софии. Общая площадь рынка – более 30 тысяч квадратных метров, где объединились 66 улиц и более 4000 киосков и магазинов.

Сюда советуют приезжать, чтобы ощутить атмосферу старого города, познакомиться с культурой, поторговаться и купить несколько безделушек. Для более значимых покупок Гранд-Базар не рекомендуют. Из-за того, что это популярное туристическое место, продавцы сильно завышают цены, поэтому много покупать здесь невыгодно.

Египетский базар

Египетский базар или Рынок специй в Стамбуле / Фото Unsplash

Египетский базар также известен как Рынок специй является вторым по размеру рынком в Стамбуле. Он расположен в районе Eminönü возле Новой мечети и берега залива Золотой Рог.

Сюда приезжают в первую очередь за специями, национальными сладостями, чаем, сухофруктами. Также на Египетском базаре можно купить кожаные изделия, посуду, текстиль и ковры. На втором этаже базара расположен известный ресторан Pandeli, где можно вкусно поесть с прекрасным видом на Босфор.

Араста Базар

Исторический Араста Базар в Стамбуле / Фото Taxim Travel

Возле Голубой мечети и Музея мозаики в районе Sultanahmet находится Араста Базар – один из старейших местных рынков. Его особенностью является то, что рынок – часть перистиля великого императорского дворца в Константинополе. Он состоит только из одной улицы с примерно 70 магазинами, но это не делает его хуже других.

Здесь можно найти сувениры, антиквариат, ювелирные изделия, сладости и специи. Но главный товар на Араста Базаре – это турецкие ковры ручной работы. Наиболее популярны те, что производят в Буньяне и Хереке.

Торговые районы и улицы в Стамбуле

Также в Стамбуле есть целые районы и улицы, где торгуют разными товарами. Вот некоторые из них:

Istiklal Caddesi – одна из самых известных пешеходных улиц Стамбула. Здесь всегда много туристов, и это неудивительно. На Istiklal Caddesi сосредоточены кафе, рестораны, кондитерские, магазины и торговый центр Demiroren Istiklal.

Улица Bağdat Caddesi знаменита множеством магазинов популярных брендов – Zara, Nine West, Mango, LTB, Mavi, Yargici, Tommy Hilfiger, Escada.

Nişantaşı – целый район с модными бутиками дорогих европейских брендов. Особого внимания заслуживает улица Abdi İpekçi Caddesi, которую можно сравнить с "Квадратом моды" в Милане.

Osmanbey известен как место, где можно найти буквально все. Здесь продают одежду, обувь, текстиль, игрушки, электронику, сувениры и многое другое.

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