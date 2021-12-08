На море в Турцию зимой: почему такой отдых становится безумно популярным

Теплый климат и низкие цены привлекают все большее количество украинцев на турецкие курорты. Узнайте, чем там можно заниматься зимой и какая погода ждет туристов.

Турция – очень популярная курортная страна. Однако отдых на море там доступен только в теплое время года. Впрочем, все больше туристов уезжают на турецкие курорты зимой.

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Путешественников привлекают низкие цены, отсутствие толп и спокойная атмосфера курортов.

Низкие цены

Зимой можно приобрести путевку на 2 человек в пятизвездочный отель даже за 400 долларов. За эти деньги туристы получают спокойный отдых в весеннюю погоду.



Даже зимой на побережье достаточно тепло и зелено / Фото Unsplash

Поэтому украинцы все чаще отправляются в Турцию не только на Новый год, но и в течение всего зимнего сезона.

Чем заняться на курорте зимой

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel.

Отели предлагают гостям большой выбор развлечений: анимацию, дискотеки, спортивные залы, хаммам и так далее. Во многих отелях есть теплые бассейны – в них можно купаться в течение всего года.



Зимой в Турции можно заняться гастротуризмом / Фото Unsplash

Комфортный климат позволяет наслаждаться природой, гулять и посещать достопримечательности, которых в Турции есть множество.

Температура днем ​​здесь составляет 17 – 18 градусов тепла, что иногда позволяет даже ходить в футболках.

Туристам, приезжающим на праздники, предлагают праздничные банкеты и развлечения.



Туристам предлагают немало развлечений / Фото Unsplash

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Кто-то едет зимовать в Турцию

Удаленная работа и фриланс открывают границы: все большее количество людей хотят проводить зиму в комфортном климате у моря.

Многие "зимовщики" выбирают Турцию. Здесь можно нанимать жилье или даже поселиться на несколько недель или месяцев в отеле – цены в зимний сезон позволяют не тратить сумасшедших средств.

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